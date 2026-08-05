Cũng như các tháng trước đó, Subaru Forester giảm giá xe sản xuất (số VIN) năm 2024. Tuy nhiên trong tháng 8/2026 này, xe được giảm tới 360 triệu đồng.

Video: Đánh giá Subaru Forester 2025 - đã ăn chơi thì không nên tụt lùi.

Tương tự các thương hiệu đối thủ, Subaru cũng nối dài chương trình ưu đãi chính hãng của mình sang tháng 8/2026. Trong tháng này, hãng chạy chương trình khuyến mãi cho 3 dòng xe quen thuộc gồm Forester, Crosstrek và Outback.

Trong số này, Subaru Forester gây chú ý hơn cả với chương trình giảm giá tiền mặt lên đến 360 độ cho bản 2.0 iS EyeSight cao cấp nhất. Giá bán sau ưu đãi của mẫu SUV cỡ C này giảm xuống chỉ còn 839 triệu đồng. Bên cạnh đó, hãng còn tặng bộ phụ kiện cho khách hàng mua Subaru Forester 2.0 iS EyeSight.

Subaru Forester tại Việt Nam "gây sốc", giảm tiền mặt đến 360 triệu đồng.

Cũng như các tháng trước đó, Subaru Forester được giảm giá là xe sản xuất (số VIN) năm 2024. Có vẻ như bản tiêu chuẩn 2.0 iL và 2.0 iL EyeSight số VIN 2024 đã hết hàng nên không còn chương trình khuyến mại.

Với dòng xe Subaru Crosstrek, hãng tiếp tục áp dụng chương trình khuyến mãi như tháng liền trước. Theo đó, bản 2.0 i-S EyeSight được hãng ưu đãi đến 218 triệu đồng, giảm giá bán xuống còn 899 triệu đồng. Với bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid cao cấp nhất, mức ưu đãi đạt 258 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán ưu đãi của bản hybrid này giảm xuống còn 1,029 tỷ đồng.

Subaru Forester được giảm giá là xe sản xuất (số VIN) năm 2024. Có vẻ như bản tiêu chuẩn 2.0 iL và 2.0 iL EyeSight số VIN 2024 đã hết hàng nên không còn chương trình khuyến mại.

Ngoài ra, khách hàng mua Subaru Crosstrek trong tháng 8/2026 còn được tặng cốp điện trị giá 19,5 triệu đồng. Quà tặng này sẽ đi kèm theo xe và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Với dòng xe Subaru Outback số VIN 2025, hãng áp dụng giá bán đặc biệt 1,625 tỷ đồng trong tháng 8/2026. So với giá niêm yết, xe rẻ hơn đến 144 triệu đồng.

ubaru một lần nữa có mức ưu đãi cao nhất trong các phân khúc tương ứng.

Như vậy, các mẫu xe Subaru một lần nữa có mức ưu đãi cao nhất trong các phân khúc tương ứng. Điều này nhằm bù đắp cho giá niêm yết kém hấp dẫn của xe Subaru tại Việt Nam đồng thời nhanh chóng giải phóng hàng tồn kho.

Subaru Việt Nam không công bố doanh số cụ thể của từng dòng xe. Chỉ biết rằng, Forester là dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu này. Hiện Subaru Forester tại Việt Nam đã bước sang thế hệ mới với giá từ 1,299-1,399 tỷ đồng vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Theo một số nguồn tin, phiên bản hybrid mới của dòng SUV cỡ C này sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm nay, cạnh tranh Honda CR-V e:HEV.