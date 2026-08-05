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[GALLERY] Chi tiết "tiêm kích mặt đất" Hennessey Blackbird hơn 65 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chi tiết "tiêm kích mặt đất" Hennessey Blackbird hơn 65 tỷ đồng

"tiêm kích mặt đất" Blackbird mới của Hennessey, sử dụng các công tắc vật lý, số sàn, động cơ nạp khí tự nhiên và chìa khóa truyền thống để thu hút khách hàng.

Nguyễn Chung
Hennessey đang đặt cược rằng một số lượng lớn người đam mê muốn thoát khỏi cuộc "chạy đua vũ trang" trong thế giới hypercar với công suất cùng tốc độ khổng lồ, các giải pháp khí động học phức tạp, nhiều công nghệ số nhưng ít trải nghiệm xúc giác.
Hennessey đang đặt cược rằng một số lượng lớn người đam mê muốn thoát khỏi cuộc "chạy đua vũ trang" trong thế giới hypercar với công suất cùng tốc độ khổng lồ, các giải pháp khí động học phức tạp, nhiều công nghệ số nhưng ít trải nghiệm xúc giác.
Thay vì theo đuổi một kỷ lục tốc độ tối đa táo bạo khác, hãng xe tới từ Texas đã cho ra mắt Blackbird hoàn toàn mới, một hypercar siêu nhẹ sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, được chế tạo dựa trên hộp số sàn 6 cấp và trải nghiệm lái xe kiểu cổ điển.
Thay vì theo đuổi một kỷ lục tốc độ tối đa táo bạo khác, hãng xe tới từ Texas đã cho ra mắt Blackbird hoàn toàn mới, một hypercar siêu nhẹ sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, được chế tạo dựa trên hộp số sàn 6 cấp và trải nghiệm lái xe kiểu cổ điển.
Được đặt tên theo chiếc máy bay trinh sát huyền thoại Lockheed SR-71, Blackbird là siêu xe thứ ba được Hennessey phát triển sau Venom GT và Venom F5 .
Được đặt tên theo chiếc máy bay trinh sát huyền thoại Lockheed SR-71, Blackbird là siêu xe thứ ba được Hennessey phát triển sau Venom GT và Venom F5 .
Thay vì thay thế sứ mệnh tốc độ tối thượng của F5, mẫu xe mới này hướng đến việc bổ sung cho nó bằng cách tập trung vào trải nghiệm lái, khả năng sử dụng đường dài và thiết kế vượt thời gian thay vì những con số hiệu suất ấn tượng.
Thay vì thay thế sứ mệnh tốc độ tối thượng của F5, mẫu xe mới này hướng đến việc bổ sung cho nó bằng cách tập trung vào trải nghiệm lái, khả năng sử dụng đường dài và thiết kế vượt thời gian thay vì những con số hiệu suất ấn tượng.
Điểm đáng chú ý nhất chính là những gì bị thiếu so với siêu xe hiện đại ngày nay. Blackbird không có màn hình thông tin giải trí hiển thị, không có cụm đồng hồ kỹ thuật số, và không có nút bấm trên vô lăng.
Điểm đáng chú ý nhất chính là những gì bị thiếu so với siêu xe hiện đại ngày nay. Blackbird không có màn hình thông tin giải trí hiển thị, không có cụm đồng hồ kỹ thuật số, và không có nút bấm trên vô lăng.
Thay vào đó, người lái Hennessey Blackbird mới sẽ cảm thấy phấn khích hơn khi có một đồng hồ đo vòng tua máy dạng kim lớn, các công tắc vật lý, cần số lộ ra ngoài, và thậm chí cả chìa khóa khởi động truyền thống.
Thay vào đó, người lái Hennessey Blackbird mới sẽ cảm thấy phấn khích hơn khi có một đồng hồ đo vòng tua máy dạng kim lớn, các công tắc vật lý, cần số lộ ra ngoài, và thậm chí cả chìa khóa khởi động truyền thống.
Khả năng kết nối điện thoại thông minh, bao gồm Apple CarPlay và Android Auto, được giấu một cách kín đáo thông qua bảng đồng hồ của người lái chứ không phải màn hình tích hợp.
Khả năng kết nối điện thoại thông minh, bao gồm Apple CarPlay và Android Auto, được giấu một cách kín đáo thông qua bảng đồng hồ của người lái chứ không phải màn hình tích hợp.
Mặc dù theo đuổi triết lý analog,tuy nhiên hãng xe Hennessey khẳng định Blackbird không phải là một chiếc xe đua được tối giản hóa và tạo sự thoải mái, dễ chịu hơn cho người sử dụng.
Mặc dù theo đuổi triết lý analog,tuy nhiên hãng xe Hennessey khẳng định Blackbird không phải là một chiếc xe đua được tối giản hóa và tạo sự thoải mái, dễ chịu hơn cho người sử dụng.
Hãng đã thiết kế nó với hệ thống treo thích ứng, không gian chứa hành lý cho hai túi xách tay, bốn chỗ để cốc, thêm không gian chứa đồ trong cabin và đủ sự tinh tế để có thể thoải mái di chuyển hơn 1.287km trong một ngày.
Hãng đã thiết kế nó với hệ thống treo thích ứng, không gian chứa hành lý cho hai túi xách tay, bốn chỗ để cốc, thêm không gian chứa đồ trong cabin và đủ sự tinh tế để có thể thoải mái di chuyển hơn 1.287km trong một ngày.
Số lượng siêu xe Hennessey Blackbird mới sản xuất sẽ được giới hạn chỉ 71 chiếc trên toàn thế giới, với giá khởi điểm từ 2,5 triệu USD (tương đương khoảng hơn 65 tỷ đồng - chưa bao gồm thuế).
Số lượng siêu xe Hennessey Blackbird mới sản xuất sẽ được giới hạn chỉ 71 chiếc trên toàn thế giới, với giá khởi điểm từ 2,5 triệu USD (tương đương khoảng hơn 65 tỷ đồng - chưa bao gồm thuế).
Hennessey cho biết hơn 2/3 số lượng sản xuất đã được phân bổ trước khi chiếc xe ra mắt công chúng tại sự kiện The Quail tại tuần lễ hội Monterey vào ngày 14 tháng 8, trong khi việc giao hàng cho khách hàng dự kiến ​​sẽ bắt đầu từ năm 2029 đến năm 2030.
Hennessey cho biết hơn 2/3 số lượng sản xuất đã được phân bổ trước khi chiếc xe ra mắt công chúng tại sự kiện The Quail tại tuần lễ hội Monterey vào ngày 14 tháng 8, trong khi việc giao hàng cho khách hàng dự kiến ​​sẽ bắt đầu từ năm 2029 đến năm 2030.
Video: Giới thiệu Hennessey Blackbird mới - "tiêm kích mặt đất" tới từ Mỹ.
Nguyễn Chung
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