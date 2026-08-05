[GALLERY] BYD Ti 7 mới gần 1,7 tỷ đồng, thiết kế đẹp như Land Rover Defender

Mẫu xe SUV BYD Ti 7 với thiết kế đẹp như Land Rover Defender sẽ có mặt tại thị trường Anh vào đầu năm sau với giá bán từ 47.995 Bảng (khoảng 1,67 tỷ đồng).
Mẫu xe SUV BYD Ti 7 với thiết kế đẹp như Land Rover Defender sẽ có mặt tại thị trường Anh vào đầu năm sau với giá bán từ 47.995 Bảng (khoảng 1,67 tỷ đồng).
"tiêm kích mặt đất" Blackbird mới của Hennessey, sử dụng các công tắc vật lý, số sàn, động cơ nạp khí tự nhiên và chìa khóa truyền thống để thu hút khách hàng.
Toyota Alphard 2026 vừa ra mắt thị trường Đông Nam Á. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của biến thể HEV Smart, giúp mở rộng danh mục sản phẩm lên 6 phiên bản.
Mương nước đen kịt, rác thải chất đống, mùi hôi bao trùm nhiều khu vực tại ngõ 39, ngõ 45 Tứ Liên (phường Hồng Hà, Hà Nội), ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage kỷ niệm sáu thập kỷ của chiếc Miura là siêu xe thương mại động cơ đặt giữa đầu tiên - với thiết kế gợi nhớ về quá khứ.
UBND quận Hoàn Kiếm đang lập Đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 cho khu vực vòm cầu - Phùng Hưng, hứa hẹn đánh thức không gian di sản trăm tuổi.
HONOR X80 Pro Max gây chú ý với viên pin 11.000mAh trong thân máy chỉ dày 8,1 mm, vượt xa nhiều flagship nhưng vẫn giữ thiết kế mỏng nhẹ.
Trong khi Toyota Venza đã bị khai tử tại Bắc Mỹ từ năm 2024 để nhường chỗ cho Crown Signia, tuy nhiên mẫu SUV Harrier vẫn tiếp tục được duy trì tại Nhật Bản.
Kia vừa chính thức giới thiệu Seltos 2027 dành riêng cho thị trường Trung Quốc với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý về công nghệ, không gian và khả năng vận hành.
Dù vẫn dùng động cơ V6, tăng áp, dung tích 3.0L tiêu chuẩn, mẫu bán tải Volkswagen Amarok W600 do Walkinshaw tinh chỉnh lại có giá cao hơn Ford Ranger Raptor.
Hành lang bệnh viện chật kín người trẻ đến khám sức khỏe sinh sản. Bác sĩ cảnh báo lối sống thức khuya, rượu bia, thuốc lá làm suy giảm khả năng làm cha mẹ.
Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026 ở Indonesia, Honda đã trưng bày phiên bản nâng cấp Civic e:HEV RS với điểm nhấn là công nghệ S+ Shift mới.
Ford Thái Lan vừa chính thức giới thiệu xe bán tải Ranger Wolftrak 2026, phiên bản mới được định vị giữa hai biến thể XLS và Wildtrak trong dải sản phẩm Ranger.
Sáng 3/8, tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.
Lexus đã cho ra mắt ES thế hệ thứ tám tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo (GIIAS) 2026 ở Indonesia, mẫu xe này lần đầu tiên có bản thuần điện.
Volkswagen Việt Nam vừa công bố bắt đầu nhận đặt cọc mẫu SUV cỡ lớn ID. ERA 9X có thể mở rộng phạm vi hoạt động đến 1.651 km với giá dự kiến từ dưới 3 tỷ đồng.
Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức ra mắt bán nâng cấp của mẫu xe ga Vario 125 đời 2027, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng về mặt thiết kế lẫn công nghệ.
Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe sedan MG 07 2026 mới có tới 5 phiên bản và giá mở bán từ 125.900-165.900 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 440-580 triệu đồng).
BYD M6 phiên bản hybrid sạc điện vừa chính thức ra mắt tại thị trường Indonesia, mẫu MPV này có giá bán từ 298-390 triệu Rupiah (khoảng 447-585 triệu đồng).
Xiaomi mới đây đã chính thức trình làng mẫu xe SUV Skynomad N70 và N90 2027 mới sử dụng bộ pin cỡ xe điện, kết hợp động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện.
Honda X-ADV 750 là một chiếc adventure scooter cân bằng dành cho nhóm khách hàng cần sự kết hợp giữa khả năng di chuyển hằng ngày và những chuyến đi đường dài.