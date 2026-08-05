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[GALLERY] BYD Ti 7 mới gần 1,7 tỷ đồng, thiết kế đẹp như Land Rover Defender

Số hóa - Xe

[GALLERY] BYD Ti 7 mới gần 1,7 tỷ đồng, thiết kế đẹp như Land Rover Defender

Mẫu xe SUV BYD Ti 7 với thiết kế đẹp như Land Rover Defender sẽ có mặt tại thị trường Anh vào đầu năm sau với giá bán từ 47.995 Bảng (khoảng 1,67 tỷ đồng).

Nguyễn Anh
Land Rover Defender là một biểu tượng của nước Anh nhưng mẫu xe này sắp phải đối mặt với sự cạnh tranh đáng gờm ngay trên sân nhà. Đối thủ lần này là BYD Ti 7, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1/2027. Với thiết kế như sự pha trộn giữa Land Rover Defender và Hyundai SantaFe.
Land Rover Defender là một biểu tượng của nước Anh nhưng mẫu xe này sắp phải đối mặt với sự cạnh tranh đáng gờm ngay trên sân nhà. Đối thủ lần này là BYD Ti 7, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1/2027. Với thiết kế như sự pha trộn giữa Land Rover Defender và Hyundai SantaFe.
BYD Ti 7 2027 mới của Trung Quốc có một lợi thế lớn, đó là giá bán. Theo đó, mẫu xe SUV này có giá khởi điểm chỉ từ 47.995 Bảng (khoảng 64.702 USD - tương dương 1,67 tỷ đồng), rẻ hơn 16.320 Bảng (22.000 USD) so với Land Rover Defender 110.
BYD Ti 7 2027 mới của Trung Quốc có một lợi thế lớn, đó là giá bán. Theo đó, mẫu xe SUV này có giá khởi điểm chỉ từ 47.995 Bảng (khoảng 64.702 USD - tương dương 1,67 tỷ đồng), rẻ hơn 16.320 Bảng (22.000 USD) so với Land Rover Defender 110.
Tạm bỏ qua những tranh cãi về kiểu dáng, mẫu SUV này sở hữu trang bị dồi dào theo đúng truyền thống của ô tô Trung Quốc. Cụ thể, xe được trang bị hệ thống đèn LED, kính tối màu và mâm hợp kim 20 inch. Xe còn có trần kính toàn cảnh, đèn chiếu xuống mặt đất từ gương chiếu hậu, kính chắn gió và kính cửa trước cách âm.
Tạm bỏ qua những tranh cãi về kiểu dáng, mẫu SUV này sở hữu trang bị dồi dào theo đúng truyền thống của ô tô Trung Quốc. Cụ thể, xe được trang bị hệ thống đèn LED, kính tối màu và mâm hợp kim 20 inch. Xe còn có trần kính toàn cảnh, đèn chiếu xuống mặt đất từ gương chiếu hậu, kính chắn gió và kính cửa trước cách âm.
Mẫu xe SUV BYD Ti 7 2027 mới dành cho thị trường Anh chỉ được phân phối với phiên bản Excellence AWD, đồng nghĩa với việc xe sẽ sở hữu “mức trang bị vượt xa bất kỳ đối thủ nào trong tầm giá”.
Mẫu xe SUV BYD Ti 7 2027 mới dành cho thị trường Anh chỉ được phân phối với phiên bản Excellence AWD, đồng nghĩa với việc xe sẽ sở hữu “mức trang bị vượt xa bất kỳ đối thủ nào trong tầm giá”.
Hãng xe Trung Quốc dường như không nói quá khi mẫu SUV 7 chỗ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình thông tin giải trí 15,6 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay. Đi kèm với đó là ghế bọc da có sưởi và thông gió cho hai hàng ghế đầu.
Hãng xe Trung Quốc dường như không nói quá khi mẫu SUV 7 chỗ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình thông tin giải trí 15,6 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay. Đi kèm với đó là ghế bọc da có sưởi và thông gió cho hai hàng ghế đầu.
Chưa hết, khách hàng ngồi bên trong mẫu xe Trung Quốc này còn được hưởng cảm giác tiện nghi nhờ những trang bị như tủ lạnh, sạc điện thoại không dây kép 50 W, hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, hệ thống âm thanh 18 loa và khay để cốc có sưởi giúp hâm nóng đồ uống. Công nghệ Vehicle to Load, biến xe thành như một bộ pin dự phòng cỡ lớn, cũng được trang bị cho mẫu SUV này.
Chưa hết, khách hàng ngồi bên trong mẫu xe Trung Quốc này còn được hưởng cảm giác tiện nghi nhờ những trang bị như tủ lạnh, sạc điện thoại không dây kép 50 W, hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, hệ thống âm thanh 18 loa và khay để cốc có sưởi giúp hâm nóng đồ uống. Công nghệ Vehicle to Load, biến xe thành như một bộ pin dự phòng cỡ lớn, cũng được trang bị cho mẫu SUV này.
Nằm bên dưới nắp ca-pô của BYD Ti 7 là hệ truyền động hybrid sạc điện DM-p Super Hybrid, gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, hai mô-tơ điện và bộ pin 35,6 kWh. Dù được gọi là plug-in hybrid nhưng hệ thống này hoạt động giống mở rộng phạm vi hoạt động hơn bởi BYD cho biết động cơ xăng chủ yếu chỉ đóng vai trò tạo ra điện để sạc pin.
Nằm bên dưới nắp ca-pô của BYD Ti 7 là hệ truyền động hybrid sạc điện DM-p Super Hybrid, gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, hai mô-tơ điện và bộ pin 35,6 kWh. Dù được gọi là plug-in hybrid nhưng hệ thống này hoạt động giống mở rộng phạm vi hoạt động hơn bởi BYD cho biết động cơ xăng chủ yếu chỉ đóng vai trò tạo ra điện để sạc pin.
Bỏ qua cách tiếp thị gây tranh cãi, hệ truyền động DM-p Super Hybrid cho công suất tối đa 402 mã lực, giúp Ti 7 tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 190 km/h. Xe cũng có thể di chuyển khoảng 119 km chỉ bằng điện.
Bỏ qua cách tiếp thị gây tranh cãi, hệ truyền động DM-p Super Hybrid cho công suất tối đa 402 mã lực, giúp Ti 7 tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 190 km/h. Xe cũng có thể di chuyển khoảng 119 km chỉ bằng điện.
Để so sánh, Land Rover Defender 110 S tiêu chuẩn sử dụng động cơ diesel 6 xi-lanh, dung tích 3.0L, tạo ra công suất tối đa 250 mã lực. Mẫu xe này tăng tốc từ 0-96 km/h trong 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 188 km/h.
Để so sánh, Land Rover Defender 110 S tiêu chuẩn sử dụng động cơ diesel 6 xi-lanh, dung tích 3.0L, tạo ra công suất tối đa 250 mã lực. Mẫu xe này tăng tốc từ 0-96 km/h trong 7,9 giây và đạt tốc độ tối đa 188 km/h.
Nếu muốn sở hữu một chiếc Land Rover Defender dùng động cơ hybrid sạc điện như BYD Ti 7, khách hàng Anh sẽ phải chi ít nhất 71.840 Bảng (khoảng 96.851 USD). Phiên bản này có công suất tối đa 300 mã lực, tăng tốc từ 0-96 km/h trong 7,4 giây và sở hữu phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 50 km.
Nếu muốn sở hữu một chiếc Land Rover Defender dùng động cơ hybrid sạc điện như BYD Ti 7, khách hàng Anh sẽ phải chi ít nhất 71.840 Bảng (khoảng 96.851 USD). Phiên bản này có công suất tối đa 300 mã lực, tăng tốc từ 0-96 km/h trong 7,4 giây và sở hữu phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 50 km.
BYD Ti 7 2027 mới hiện đã được mở cọc tại thị trường Anh. Chẳng những có giá rẻ, mẫu xe này còn đi kèm chương trình hỗ trợ khoản đặt cọc trước trị giá 500 Bảng (674 USD) cho khách hàng.
BYD Ti 7 2027 mới hiện đã được mở cọc tại thị trường Anh. Chẳng những có giá rẻ, mẫu xe này còn đi kèm chương trình hỗ trợ khoản đặt cọc trước trị giá 500 Bảng (674 USD) cho khách hàng.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV BYD Ti 7 2027 mới,
Nguyễn Anh
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