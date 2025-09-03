Hà Nội

Hoàng Yến Chibi từ bé gái Olympia đến mỹ nhân gợi cảm sau gần 20 năm

Giải trí

Hoàng Yến Chibi từ bé gái Olympia đến mỹ nhân gợi cảm sau gần 20 năm

Hoàng Yến Chibi từng gây chú ý khi xuất hiện vài giây trên sóng Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 19 năm trước. Giờ đây, cô trở thành nữ ca sĩ xinh đẹp, gợi cảm.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Cách đây 19 năm tại Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia, khán giả truyền hình bất ngờ bị cuốn hút bởi hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn cất cao giọng hát trong trẻo.
Dù chỉ xuất hiện trên sóng truyền hình vài giây, Hoàng Yến Chibi khi ấy vẫn nhận về nhiều sự quan tâm nhờ gương mặt tươi sáng, nụ cười rạng rỡ và giọng hát trong trẻo.
Thời gian trôi qua, khoảnh khắc ấy bỗng được cộng đồng mạng chia sẻ lại, khiến nhiều người bất ngờ khi nhận ra “cô bé Olympia năm nào” nay đã là một trong những ca sĩ trẻ đầy tài năng và sắc vóc nổi bật của showbiz Việt.
Sau gần 20 năm, Hoàng Yến Chibi đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ ghi dấu trong âm nhạc mà còn lấn sân lĩnh vực phim ảnh.
Sự nghiệp của Hoàng Yến Chibi bắt đầu có bước tiến nổi trội sau khi cô tham gia chương trình Học Viện Ngôi Sao năm 2014. Sau nhiều năm hoạt đông nghệ thuật, nữ ca sĩ dần có chỗ đứng riêng cho mình.
Bên cạnh đó, cô nàng cũng sở hữu nhiều khối bất động sản khủng, có xế sang, hàng hiệu…
Hoàng Yến Chibi từng khiến nhiều người choáng váng khi tiết lộ mình có đến 3 căn nhà, trong đó có một căn biệt thự tặng mẹ.
Được biết, khối bất động sản mà nữ ca sĩ báo hiếu mẹ nằm ở vị trí đắc địa của TP.HCM với diện tích 200m2, có giá trị 6 tỷ đồng phần thô.
Đặc biệt, hình ảnh hiện tại của nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi sự thay đổi ngoạn mục. Từ nàng thơ trong sáng, Hoàng Yến Chibi ngày càng táo bạo và quyến rũ hơn với nhiều phong cách đa dạng.
Cô không ngần ngại thử sức trong các concept gợi cảm, khoe trọn đường cong quyến rũ qua những thiết kế cắt xẻ tinh tế. Ảnh: FB Hoàng Yến Chibi
Ngọc Mai (Tổng hợp)
