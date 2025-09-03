Hoàng Yến Chibi từ bé gái Olympia đến mỹ nhân gợi cảm sau gần 20 năm

Hoàng Yến Chibi từng gây chú ý khi xuất hiện vài giây trên sóng Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 19 năm trước. Giờ đây, cô trở thành nữ ca sĩ xinh đẹp, gợi cảm.
Xa Reng – đồi cỏ bạt ngàn giữa núi rừng Quảng Trị, điểm dừng chân lý tưởng cho những ai mê trekking, săn mây và trải nghiệm thiên nhiên.
Trong không khí hân hoan toàn dân tộc trong ngày Quốc khánh 2/9, dàn "chị đẹp" đã cùng lan tỏa tinh thần yêu nước qua những bộ ảnh đăng tải lên trang cá nhân.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 4/9, Bọ Cạp thành tích nổi bật, công danh sáng, tài lộc cũng thăng hoa. Thiên Bình chú ý tài sản cá nhân, tránh mất mát.
Cứ ngỡ chỉ có duy nhất Opel GT màu đỏ xuất hiện tại Việt Nam, thì bất ngờ ông Đặng Lê Nguyễn Vũ cầm lái thêm một chiếc màu bạc, làm giới chơi xe phải khâm phục.
Tóc Tiên khoe sắc vóc trong tà áo dài trắng. Linh Rin đón sinh nhật bên ông xã Phillip Nguyễn.
Trong Lễ diễu binh, diễu hành A80 sáng 2/9, hình ảnh chỉ 5 giây xuất hiện trên sóng truyền hình của một chiến sĩ đã khiến nhiều người phải truy tìm danh tính.
Từ 5/9 đến 5/10, 3 con giáp nhận lộc trời cho, trúng số liên tiếp, vận đào hoa rực rỡ, sự nghiệp mở ra trang mới huy hoàng.
Sự hiện diện của ngọc trai tại địa điểm khảo cổ là bằng chứng cho thấy hoạt động buôn bán ngọc trai đã tồn tại ít nhất là từ Thời Kỳ Đồ Đá Mới.
Nhóm nghiên cứu quốc tế xác định bằng chứng sớm nhất về sự giao phối giữa người Neanderthal và người hiện đại trong bộ hài cốt trẻ em 140.000 tuổi ở Israel.
Một nghiên cứu mới đã bác bỏ một giả thuyết đã tồn tại 100 năm về những gì đang nâng đỡ sức nặng khổng lồ của dãy Himalaya và cao nguyên Tây Tạng.
Dù rót 14,3 tỷ USD vào Scale AI, Meta vẫn hợp tác với đối thủ và liên tục chứng kiến nhân sự cấp cao rời đi, làm dấy lên nghi vấn quan hệ rạn nứt.
Chỉ còn 2 ngày nữa, năm học mới 2025-2026 chính thức khai giảng, nhưng tại trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang ngổn ngang sau cơn bão số 5.
Buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít đã diễn ra hoành tráng tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, Trung Quốc.
Thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Philippines vừa đón nhận mẫu SUV MG ZS 2025 mới với giá từ 948.888 - 1.328.888 Peso (khoảng 437 - 612 triệu đồng).
Chỉ với vài thói quen nhỏ khi dùng lò vi sóng và lò nướng, bạn có thể tiết kiệm đáng kể chi phí điện hàng tháng và góp phần bảo vệ môi trường.
Đình Khang có 10 năm theo học Taekwondo, góp mặt trong Mưa đỏ - phim đang có doanh thu hơn 400 tỷ đồng.
Diễn viên Lê Phương cùng cậu con trai Cà Pháo và con gái Bông thổi nến mừng tuổi mới bên gia đình.
Trong những năm gần đây, nhiều loại quả khổng lồ được nông dân Việt Nam trồng thành công đã khiến dư luận xôn xao, bởi kích thước vượt trội và giá trị kinh tế.
Mẫu SUV cỡ B của Trung Quốc là Jaecoo J5 2025 vừa được giới thiệu tại Đông Nam Á, sẽ không ngạc nhiên nếu Jaecoo J5 được đưa về Việt Nam trong tương lai.
Chuyên gia tử vi cảnh báo 3 con giáp vướng vận xui, tài lộc hao hụt, đặc biệt có người dễ gặp hạn đường xa, cần cẩn trọng đề phòng.