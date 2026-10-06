Novaland lên tiếng về tin đồn phá sản, dừng hoạt động

Novaland chính thức lên tiếng phủ nhận các thông tin sai lệch về việc doanh nghiệp phá sản hay mất khả năng thanh toán.

Novaland đã đưa ra phản hồi chính thức bác bỏ các tin đồn thất thiệt về tình trạng "phá sản" hay "mất khả năng hoạt động" đang lan truyền trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Doanh nghiệp khẳng định những thông tin này hoàn toàn không chính xác và không phản ánh đúng thực trạng hoạt động cũng như pháp lý hiện tại của tập đoàn.

Trong bối cảnh xuất hiện các thông tin mang tính khẳng định hoặc suy diễn tiêu cực, Novaland nhấn mạnh rằng tập đoàn đang tích cực triển khai các giải pháp tái cấu trúc toàn diện. Mục tiêu là từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Novaland cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan cần có trách nhiệm rà soát, gỡ bỏ hoặc đính chính những nội dung chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ pháp lý hoặc có sai lệch so với tình hình thực tế. Tập đoàn cam kết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin minh bạch đến cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và các bên liên quan thông qua các kênh thông tin chính thức của công ty.

Đồng thời, Novaland cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết nếu các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng tiếp tục bị phát tán, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và các bên liên quan.

Lưu ý từ kiểm toán về giả định hoạt động liên tục

Trong báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2026, Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học Moore AISC đã đưa ra "vấn đề cần nhấn mạnh" liên quan đến giả định hoạt động liên tục của Novaland. Cụ thể, vào ngày 30/6/2026, lỗ lũy kế của Novaland ghi nhận là 1.246 tỷ đồng. Tình hình tài chính cho thấy nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 16.194 tỷ đồng, cùng với việc chưa thực hiện một số cam kết nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn trả.

Kiểm toán viên nhận định rằng các yếu tố này có thể tạo ra sự nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty trong tương lai gần. Nếu các kế hoạch tái cấu trúc và phục hồi hoạt động không thành công, Novaland có thể đối mặt với nguy cơ không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường và không đảm bảo khả năng thu hồi tài sản cũng như thanh toán các khoản nợ phải trả trong vòng 12 tháng tới.

Novaland đưa ra cơ sở cho giả định hoạt động liên tục

Để củng cố giả định về hoạt động liên tục, Novaland đã vạch ra nhiều cơ sở quan trọng. Tập đoàn đang nỗ lực đàm phán với các bên cho vay và trái chủ để tái cấu trúc các khoản nợ gốc và lãi, bao gồm cả phương án hoán đổi nợ và trái phiếu thành cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Novaland dự kiến thu về 9.150 tỷ đồng từ việc bán tài sản theo đúng kế hoạch đề ra và cho biết đã bán thành công toàn bộ tài sản theo mục tiêu này. Tập đoàn cũng kỳ vọng huy động vốn từ các dự án đang triển khai và tìm kiếm nguồn tín dụng bổ sung từ các ngân hàng cùng sự hỗ trợ tài chính từ các cổ đông lớn.

Tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ vay và trái phiếu của Novaland là 28.824 tỷ đồng. Công ty đang tiếp tục đàm phán cơ cấu lại các khoản nợ gốc khoảng 11.967 tỷ đồng chưa thanh toán, trong đó hơn 3.244 tỷ đồng đã được các bên cho vay và trái chủ đồng ý gia hạn. Ban Tổng Giám đốc Novaland bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng huy động nguồn vốn cần thiết và đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính sắp tới.