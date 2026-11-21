Sau hơn ba tháng mở cọc, mẫu SUV thuần điện trục cơ sở dài BMW iX3 L (mã NA6) đã chính thức bước vào dây chuyền sản xuất thương mại tại nhà máy BMW Brilliance.
Sau hơn ba tháng mở cọc, mẫu SUV thuần điện trục cơ sở dài BMW iX3 L (mã NA6) đã chính thức bước vào dây chuyền sản xuất thương mại tại nhà máy BMW Brilliance.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 22/11/2026, Kim Ngưu có thể đối mặt một tình huống công việc khó đoán, buộc bạn cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng.
Quảng Ngãi níu chân du khách bằng nền ẩm thực mang đậm hương vị miền Trung.
Hợp tác với nhà thiết kế Nhật Hiroshi Fujiwara và công ty Fragment Design (FRGMT) của ông, Bentley đã tạo ra 20 chiếc Torcal đặc biệt mang tên FRGMT Commission.
BYD Fang Cheng Bao Ti 9 vừa ra mắt thị trường với phạm vi hoạt động kết hợp 1.630km và đặc biệt có phiên bản cabin thông minh với khả năng gập gọn vô lăng.
Mẫu xe MPV điện Mercedes-Benz VLE đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt tại Trung Quốc, trước khi có mặt tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026 vào 27/11.
MG Việt Nam đã nhận cọc, công bố giá và kế hoạch bán mẫu hatchback điện hạng B Urban vào ngày 20/11/2026. Tuy nhiên giá bán của xe vẫn chưa được công bố cụ thể.
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Genesis G80 Hybrid chia sẻ chung hệ thống hybrid tương tự những mẫu SUV của tập đoàn như GV80 Hybrid và Hyundai Palisade mới, được đặt vào G80 Electrified điện.
Với mui xếp cứng tự đóng mở, Lamborghini Temerario Spyder cũng đồng thời có hiệu năng khí động học vượt trội hơn bất kỳ siêu xe Spyder mui xếp mềm nào của hãng.
Avancier 2027 lần đầu tiên được Honda sử dụng nền tảng khung gầm cỡ trung mới, động cơ Hybrid thế hệ tiếp theo và hệ dẫn động bốn bánh DualPower eAWD.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 21/11/2026, Sư Tử có cơ hội tạo bước tiến bất ngờ trong công việc, nhưng sự tự tin thái quá có thể khiến bạn đánh mất lợi thế đang có.
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Hyundai Elantra 2027 đã chính thức ra mắt thị trường Mỹ có hai cấu hình động cơ xăng và hybrid cùng thiết kế lột xác từ ngoài vào trong, đi kèm nhiều công nghệ.
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Mẫu SUV BYD Denza B5, hay Fang Cheng Bao 5 tại thị trường nội địa Trung đã có màn trình diễn ấn tượng khi kéo máy bay Boeing 747 mà chỉ lăn trên 2 bánh.
Mẫu SUV hiệu năng cao Volkswagen T-Roc R 2027 đã chính thức trở lại thị trường với động cơ tăng áp mạnh mẽ và những công nghệ mà ngay cả Golf R cũng không có.
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Lê Âu Ngân Anh có cuộc sống bình yên bên chồng con, được ông xã yêu thương và đạt bước tiến mới trong sự nghiệp giảng dạy.
Scion - thương hiệu xe giá rẻ cho người trẻ trong thời kỳ 2003-2016 được đổi thành Scion by Toyota, vừa ra mắt với sản phẩm đầu tiên là mẫu xe tải mini KEI-01.
Thúy Hạnh đưa con gái Suti sang Italy học tập, dành thời gian cùng các con khám phá Milan và tận hưởng không khí Giáng sinh tại đây.