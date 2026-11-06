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Kinh doanh - Địa ốc

Công ty Điện Việt Nam trúng thầu giám sát cải tạo trạm biến áp Cầu Giấy

Công ty CP Dịch vụ tư vấn xây dựng Điện Việt Nam trúng gói thầu tư vấn giám sát cải tạo các trạm biến áp phường Cầu Giấy với giá hơn 266,7 triệu đồng.

Minh Phương

Công ty Cổ phần Dịch vụ tư vấn xây dựng Điện Việt Nam (mã số thuế 0102644927) được Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình phê duyệt trúng Gói thầu 4 “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị” thuộc dự án Cải tạo các trạm biến áp (TBA) trên địa bàn phường Cầu Giấy năm 2026. Giá trúng thầu là 266.760.000 đồng.

Chủ đầu tư là Công ty Điện lực Ba Đình, thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội. Theo quyết định phê duyệt, gói thầu có giá kế hoạch 314.967.043 đồng và giá dự toán 296.429.343 đồng. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng (số E-TBMT: IB2600573016), loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 90 ngày. Nguồn vốn là khấu hao cơ bản.

Giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán khoảng 29,7 triệu đồng (10%) và thấp hơn giá kế hoạch khoảng 48,2 triệu đồng (15,3%).

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Gói thầu có ba nhà thầu tham dự. Theo báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của tổ chuyên gia, cả ba đều đạt về tính hợp lệ và kỹ thuật. Điện Việt Nam đạt 98 điểm kỹ thuật, cao nhất. Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Quang Minh đạt 89,5 điểm và Công ty Cổ phần Tư vấn, xây dựng và dịch vụ Điện Việt đạt 88,5 điểm. Theo quyết định, hai nhà thầu này xếp hạng ba và hạng hai.

Trong quá trình đánh giá, ngày 28/10/2026, Công ty Điện lực Ba Đình đề nghị Quang Minh bổ sung kinh nghiệm làm việc của một nhân sự trong thực hiện hợp đồng tương tự, và đề nghị Điện Việt bổ sung kinh nghiệm của hai nhân sự. Điện Việt đã bổ sung đủ tài liệu còn thiếu, còn Quang Minh trả lời rằng chủ đầu tư chấm thầu theo hồ sơ đã nộp.

Về nhà thầu trúng thầu, theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Dịch vụ tư vấn xây dựng Điện Việt Nam có ngành nghề kinh doanh là hoạt động thiết kế chuyên dụng, gồm thiết kế các công trình điện, giám sát lắp đặt thiết bị công trình xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến 500 kV, thiết kế công trình điện dân dụng, điện công nghiệp.

Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật được tổ chuyên gia lập ngày 2/11/2026, báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính ngày 4/11/2026. Sau báo cáo thẩm định ngày 5/11/2026, Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, giao Ban quản lý dự án kiêm nhiệm hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu.

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Ảnh: AFP
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