Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ muốn đạt được một thỏa thuận thực chất với Iran.

AP đưa tin, phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 20/11, Tổng thống Trump nói rằng Iran muốn đạt một thỏa thuận, nhưng họ không muốn ký kết thỏa thuận mà Mỹ có thể chấp nhận được. Ông chủ Nhà Trắng nhắc lại ưu tiên của ông về một giải pháp đàm phán trong khi vẫn để ngỏ khả năng hành động quân sự tiếp theo.

“Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận thực sự (với Iran), chứ không phải một thỏa thuận mang tính hình thức”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran tin rằng một giải pháp ngoại giao công bằng để chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ vẫn khả thi. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh rằng uranium đã làm giàu phải được giữ lại trong lãnh thổ Iran.

Theo ông Araghchi, Iran tiếp tục trao đổi quan điểm với Mỹ thông qua các trung gian hòa giải và đang tìm kiếm một thỏa thuận nhằm ngăn chặn một cuộc chiến khác.

"Chúng tôi vẫn hy vọng vào ngoại giao", nhà ngoại giao Iran nói, đồng thời cho biết thêm rằng Tehran muốn có sự đảm bảo từ phía Washington về việc đàm phán nghiêm túc trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

Hiện, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Iran vẫn tiếp tục được thực hiện.

Được biết, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã gặp các quan chức cấp cao Qatar tại thủ đô Berlin của Đức hôm 19/11 để thảo luận những nỗ lực trung gian nhằm đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.