Trồng cây cảnh mai anh đào trước nhà, trong sân vườn được xem là mang lại năng lượng tích cực, giúp gia đình thêm niềm tin vào tương lai.

Mùa đông về, trời se lạnh nhưng bạn sẽ thấy ánh sáng bừng lên trên những cây hoa này. Cả một bầu trời thần tiên, hoa nở như mây hồng bồng bềnh, rạo rực. Mỗi làn gió thổi qua, tâm hồn ta cũng như xôn xao.

Đó là mai anh đào, loài hoa không ồn ào khoe sắc giữa mùa xuân rực rỡ, mà chọn nở vào lúc đất trời lạnh nhất, khi vạn vật dường như đang thu mình lại để chờ đợi.

Cây cảnh rực rỡ, mang vẻ đẹp của sự kiên cường, của niềm tin, của một lời hẹn thầm lặng rằng sau mùa đông lạnh giá, mùa xuân nhất định sẽ trở về.

Cây cảnh này gắn liền với Đà Lạt, Sa Pa, Mù Cang Chải, Hà Giang.

1. Vẻ đẹp của cây cảnh mai anh đào

Prunus cerasoides, tên tiếng Việt phổ biến là mai anh đào, ngoài ra còn gọi là hoa tớ dày hoặc đào rừng, là một loài thực vật thân gỗ rụng lá thuộc họ Hoa hồng (Rosaceae). Loài cây này có nguồn gốc từ vùng dãy Himalaya, Đông Á và Đông Nam Á, nổi tiếng với sắc hoa hồng rực rỡ nở rộ vào mùa đông xuân.

Ở Việt Nam, cây cảnh này gắn liền với Đà Lạt, Sa Pa, Mù Cang Chải, Hà Giang, nơi có khí hậu mát lạnh và độ cao phù hợp. Người ta thường gặp nó bên sườn đồi chè, dọc những con dốc nhỏ, quanh hồ, trước hiên nhà gỗ, hay đứng lặng lẽ một mình giữa thung lũng sương mù.

Khi chưa đến mùa hoa, cây trông rất đỗi bình thường, thậm chí có phần khẳng khiu, gầy guộc. Thân cây xù xì, cành vươn lên trời như những nét vẽ khô. Lá rụng hết khi đông tới, để lại một bộ khung trơ trọi giữa gió lạnh.

Hoa mai anh đào có năm cánh mỏng

Nhưng rồi, vào một buổi sáng nào đó, khi sương còn chưa tan, những nụ hoa nhỏ xíu bắt đầu hé mở. Đầu tiên chỉ là vài đốm hồng phơn phớt trên đầu cành. Sau đó, như có một bàn tay vô hình chạm nhẹ, cả cây bừng nở.

Hoa nở trước lá, nở dày đến mức không còn nhìn thấy cành. Từ xa nhìn lại, cây không còn là cây nữa, mà là một đám mây hồng, một ngọn lửa hồng dịu dàng, một vầng sáng ấm áp giữa trời đông xám lạnh.

Hoa mai anh đào có năm cánh mỏng, màu hồng từ nhạt đến hồng đậm, hồng phấn đến hồng rực như son. Nhụy hoa vàng nhạt, e ấp giữa những cánh hoa mềm. Khi hoa nở rộ, từng chùm hoa chen nhau, đung đưa trong gió.

Khi hoa tàn, cánh hoa rơi như mưa hồng, phủ nhẹ mặt đất, phủ nhẹ vai áo người đi qua, để lại một nỗi bâng khuâng khó gọi tên.

Cây cảnh tạo nên một khung cảnh thần tiên

Chính cái khoảnh khắc chuyển mình ấy đã làm nên thần thái riêng của cây cảnh mai anh đào: đẹp không phải vì lộng lẫy quanh năm, mà vì biết chờ đợi, biết lặng lẽ tích tụ sức sống qua những tháng ngày khô lạnh để rồi bung nở đúng lúc cần thiết nhất, khi lòng người cần một chút ấm áp nhất.

Chính cái khoảnh khắc chuyển mình ấy đã làm nên thần thái riêng của cây cảnh mai anh đào: đẹp không phải vì lộng lẫy quanh năm, mà vì biết chờ đợi, biết lặng lẽ tích tụ sức sống qua những tháng ngày khô lạnh để rồi bung nở đúng lúc cần thiết nhất, khi lòng người cần một chút ấm áp nhất.

Vì cây cảnh mai anh đào mà bầu trời mùa đông không còn là màu xám lạnh nữa, mà là một vòm hồng mềm mại, như thể ai đó đã trải một tấm lụa hồng lên không trung.

Cây cảnh tạo nên một khung cảnh thần tiên không phải bằng sự xa hoa, mà bằng sự dịu dàng. Nó không làm cho mùa đông biến mất, mà làm cho mùa đông trở nên đáng yêu.

Vì cây cảnh mai anh đào mà bầu trời mùa đông không còn là màu xám lạnh

Cái lạnh vẫn còn đó, nhưng trong cái lạnh ấy đã có một đốm lửa hồng. Cái buồn man mác của mùa đông vẫn còn đó, nhưng đã được phủ lên một lớp mật ngọt của hy vọng.

Trong khung cảnh ấy, thời gian dường như chậm lại. Người ta không còn vội vã. Người ta dừng lại, ngước nhìn, thở một hơi thật sâu, và mỉm cười. Có người lặng lẽ nắm tay người thương đi dưới tán hoa.

Có người già ngồi trên ghế đá, nhìn hoa rơi mà nhớ về một mùa đông xa xưa. Có đứa trẻ chạy theo những cánh hoa, reo lên thích thú khi bắt được một cánh hoa trong lòng bàn tay.

2. Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh mai anh đào: Hoa của phúc lành

Trong văn hóa Á Đông, hoa đào nói chung đã là biểu tượng của mùa xuân, của sự may mắn và sinh sôi. Nhưng mai anh đào, với việc nở sớm, nở giữa mùa đông, lại mang thêm một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn.

Cây cảnh là biểu tượng của sức sống và sự vươn lên.

Biểu tượng của sức sống và sự vươn lên.

Cây cảnh rụng hết lá, tưởng như đã khô héo, nhưng bên trong vẫn âm thầm nuôi dưỡng những nụ hoa. Đến đúng thời điểm, cây cảnh bung nở rực rỡ nhất.

Trong phong thủy, đó là hình ảnh của người quân tử, của gia chủ có nội lực, dù gặp khó khăn vẫn giữ được cốt cách, vẫn có thể vượt qua nghịch cảnh để đón lấy vận hội mới.

Trồng cây cảnh mai anh đào trước nhà, trong sân vườn, vì thế được xem là mang lại năng lượng tích cực, giúp gia đình thêm kiên định, thêm niềm tin vào tương lai.

Biểu tượng của tình duyên và sự sum vầy.

Sắc hồng vốn là màu của tình yêu, của sự dịu dàng, của những mối quan hệ tốt đẹp. Một cây mai anh đào nở hồng trước cửa nhà vào dịp cuối năm, đầu xuân được tin là sẽ mang lại đào hoa vận.

Điều này giúp các thành viên trong gia đình thêm gắn kết, giúp người độc thân dễ gặp được nhân duyên tốt lành, giúp vợ chồng thêm hòa thuận, con cháu thêm sum vầy.

Cây cảnh biểu tượng của tình duyên và sự sum vầy.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người chọn mai anh đào làm nền cho những bức ảnh cưới, những buổi hẹn hò đầu đông, hay những cuộc gặp gỡ gia đình dịp Tết.

Biểu tượng của tài lộc và sự khởi đầu hanh thông.

Hoa nở vào thời điểm giao mùa, từ đông sang xuân, từ cũ sang mới, chính là dấu hiệu của sự chuyển giao tốt đẹp. Trong phong thủy, thời điểm giao thoa ấy là lúc năng lượng của đất trời thay đổi mạnh mẽ nhất.

Một cây hoa nở rộ đúng lúc ấy được xem là điềm lành, báo hiệu một năm mới nhiều tài lộc, công việc hanh thông, mọi sự khởi đầu đều thuận lợi.

Về vị trí trồng, người xưa thường khuyên nên trồng mai anh đào ở hướng Đông, Đông Nam hoặc trước sân nhà, nơi có nhiều ánh sáng, nhiều sinh khí, để hoa có thể đón nắng sớm, đón gió lành.

Cây cảnh là biểu tượng của tài lộc và sự khởi đầu hanh thông.

Không nên trồng ở nơi quá tối, quá ẩm thấp, hay bị che khuất hoàn toàn, vì cây cần ánh sáng để ra hoa, cũng như gia đình cần sự quang đãng để đón vận khí tốt.

Nếu trồng trong chậu cảnh, nên đặt ở ban công, sân thượng, hoặc hiên nhà, nơi cây vừa có thể khoe sắc, vừa tạo thành một điểm nhấn phong thủy dịu dàng mà không gây cảm giác nặng nề.

Điều quan trọng nhất trong phong thủy không phải là trồng cây gì, mà là cách ta chăm sóc cây ấy. Một cây cảnh tớ dày được chăm sóc cẩn thận, cành lá khỏe mạnh, hoa nở đều, tự nó đã tỏa ra một nguồn năng lượng an lành.

Ngược lại, một cây bị bỏ bê, khô héo, dù là loài hoa quý đến đâu cũng khó mang lại cảm giác tốt lành. Vì vậy, chăm sóc mai anh đào cũng chính là chăm sóc cho sự bình an trong chính ngôi nhà của mình.

Cây cảnh ưa đất tơi xốp

3. Cách trồng và chăm sóc: Lặng lẽ, kiên nhẫn, và thấu hiểu

Mai anh đào không phải là loài cây khó tính, nhưng nó cần sự thấu hiểu. Nó là cây cảnh của vùng lạnh, của cao nguyên, nên cần được đặt đúng chỗ, đúng khí hậu, thì mới có thể nở hoa rực rỡ.

Đất trồng: Cây cảnh ưa đất tơi xốp, thoát nước tốt, giàu mùn. Bạn có thể trộn đất thịt với xơ dừa, trấu hun, phân chuồng hoai mục theo tỷ lệ vừa phải. Đất không nên quá chặt, không nên đọng nước, vì rễ cây rất sợ úng. Nếu trồng trong chậu, hãy chọn chậu có lỗ thoát nước lớn, lót một lớp sỏi nhẹ dưới đáy.

Ánh sáng và khí hậu: Mai anh đào ưa nắng, cần ít nhất 6 giờ nắng mỗi ngày để ra hoa đẹp. Cây chịu lạnh tốt, thậm chí cần một khoảng thời gian lạnh để phân hóa mầm hoa. Vì vậy, cây phát triển tốt nhất ở những nơi có mùa đông lạnh, nhiệt độ dao động từ 10 đến 25 độ C.

Cây cảnh mai anh đào có dáng tự nhiên đã rất đẹp

Ở vùng nóng, cây vẫn sống được nhưng hoa sẽ thưa, màu nhạt, khó nở rộ như ở Đà Lạt hay Sa Pa. Nếu trồng ở vùng thấp, nên đặt cây ở nơi thoáng gió, có nắng buổi sáng và bóng mát nhẹ buổi chiều.

Tưới nước: Khi cây còn non, cần tưới đều đặn để giữ ẩm cho đất, nhưng không để đất sũng nước. Khi cây đã trưởng thành, chỉ cần tưới khi đất mặt đã khô. Vào mùa đông, trước khi hoa nở, nên giảm tưới một chút để cây tập trung nuôi nụ. Sau khi hoa tàn, tăng tưới và bón phân để cây hồi phục, nuôi lá mới.

Bón phân: Vào đầu mùa mưa, bón phân hữu cơ hoai mục hoặc phân NPK cân đối để cây phát triển cành lá. Trước mùa hoa khoảng 2 tháng, chuyển sang bón phân có hàm lượng lân và kali cao hơn để kích thích ra nụ, giúp hoa đậm màu, lâu tàn. Không nên bón quá nhiều đạm vào thời điểm gần ra hoa, vì cây sẽ ra nhiều lá mà ít hoa.

Cắt tỉa và tạo dáng: Sau mỗi mùa hoa, nên cắt tỉa những cành khô, cành yếu, cành mọc chen nhau để cây thông thoáng, đón được nhiều nắng.

Cây mai anh đào có dáng tự nhiên đã rất đẹp, cành vươn cao, tán xòe mềm mại, nên khi cắt tỉa chỉ cần giữ lại dáng tự nhiên, không cần uốn nắn quá cầu kỳ.

Một cây mai anh đào đẹp là một cây trông như không hề bị can thiệp, mà vẫn toát lên vẻ phóng khoáng, tự do.

Phòng bệnh: Cây ít sâu bệnh, nhưng cần chú ý rệp sáp, sâu ăn lá vào mùa xuân. Chỉ cần thường xuyên quan sát, vệ sinh gốc cây, không để lá rụng ẩm ướt lâu ngày, cây sẽ khỏe mạnh. Hạn chế dùng thuốc hóa học, ưu tiên các biện pháp tự nhiên để giữ cho hoa sạch, cho khu vườn an lành.

Chăm sóc cây cảnh này là một hành trình chậm rãi.

Chăm sóc cây cảnh này là một hành trình chậm rãi. Bạn không thể vội vàng. Bạn gieo một hạt mầm, trồng một cây con, rồi chờ đợi qua một mùa, hai mùa, ba mùa. Có năm cây chỉ ra vài bông hoa. Có năm cây không ra hoa.

Nhưng rồi đến một mùa đông nào đó, khi bạn gần như đã quên mất, cây cảnh bỗng bừng nở, và bạn hiểu rằng mọi sự chờ đợi đều xứng đáng. Đó cũng là bài học mà mai anh đào dạy cho chúng ta: những điều đẹp đẽ nhất thường cần thời gian.

Khi đông về, chúng ta thường nghĩ đến cái lạnh, đến sự cô đơn, đến những ngày ngắn ngủi và những đêm dài. Nhưng mai anh đào nhắc chúng ta rằng, mùa đông không chỉ có lạnh giá.

Mùa đông còn có hoa.

Mùa đông còn có hoa. Mùa đông còn có ánh sáng. Mùa đông còn có những điều đẹp đẽ đang âm thầm chờ đợi để bung nở.

Trồng một cây mai anh đào trong sân vườn, trước hiên nhà, hay chỉ đơn giản là mỗi năm một lần lên Đà Lạt, lên Sa Pa để ngắm hoa, cũng là cách để chúng ta giữ cho lòng mình một chút ấm áp.

Để khi gió lạnh thổi qua, ta vẫn có thể mỉm cười, vẫn có thể tin rằng, sau mùa đông, mùa xuân nhất định sẽ về, và trong tim ta, một bầu trời hồng vẫn đang lặng lẽ nở hoa.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc