Nothing Phone 4b chính thức ra mắt với thân máy nguyên khối

Trước thềm ra mắt vào ngày 7/7, Nothing đã công bố thiết kế của phiên bản 4b với thanh đèn LED Glyph Bar thay cho màn hình Glyph Matrix.

Sau những hình ảnh nhá hàng trước đó, Nothing Phone (4b) đã chính thức ra mắt với thiết kế kết hợp các yếu tố từ Nothing Phone (4a) và Nothing Phone (4a) Pro.

Mẫu Nothing Phone (4b) sở hữu thiết kế nguyên khối giống như Phone (4a) Pro, dù Nothing chưa xác nhận rõ liệu khung máy có làm từ kim loại hay không.

Thiết kế của Nothing Phone 4b vừa được chính thức xác nhậ.

Máy có cửa sổ phía trên tương tự bản Pro, nhưng thay vì màn hình Glyph Matrix, thiết bị chỉ trang bị thanh đèn LED Glyph Bar.

Phone (4b) kết hợp thiết kế nguyên khối và cụm camera nổi bật của Phone (4a) Pro với thanh đèn Glyph Bar từ Phone (4a), tạo nên mặt lưng tối giản, đậm chất Nothing và mang lại cảm giác mượt mà khi cầm trên tay.

Màu xanh dương được giới thiệu lần này lấy cảm hứng trực tiếp từ Nothing Ear (open), phiên bản màu này đã được bổ sung vào đầu năm nay.

Nothing Phone 4b được định vị là dòng giá rẻ hơn so với dòng a và có cấu hình tầm trung với chip Snapdragon 6 Gen 4.

Lễ ra mắt chính thức sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7, nhưng Nothing cũng xác nhận rằng mẫu điện thoại này sẽ không được bán ra tại Bắc Mỹ, bao gồm cả thị trường Mỹ, dưới bất kỳ hình thức nào.

Đây là mẫu thuộc dòng b đầu tiên của hãng, được định vị có giá rẻ hơn so với dòng a lâu nay. Thiết bị xuất hiện trên Geekbench với mã model "A009P", được giới chuyên môn tin rằng chính là Nothing Phone (4b).

Theo thông tin từ bảng danh sách, máy sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4. Đây là con chip 8 nhân được sản xuất trên tiến trình 4nm hiện đại, đi kèm chip đồ họa Adreno 810.

Phiên bản thử nghiệm ghi nhận dung lượng RAM 8GB, hứa hẹn khả năng đa nhiệm ổn định trong phân khúc tầm trung.