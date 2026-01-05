Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sắp mua smartphone giá rẻ, đừng bỏ qua cảnh báo này

Số hóa

Sắp mua smartphone giá rẻ, đừng bỏ qua cảnh báo này

Giá chip nhớ tăng mạnh có thể khiến smartphone giá rẻ bị cắt cấu hình RAM, đẩy người dùng vào nguy cơ “tiền mất tật mang” từ năm 2026.

Thiên Trang (TH)
Những ai đang có ý định mua điện thoại giá rẻ trong thời gian tới được khuyến cáo nên cân nhắc kỹ, khi thị trường smartphone sắp đối mặt biến động lớn về phần cứng.
Những ai đang có ý định mua điện thoại giá rẻ trong thời gian tới được khuyến cáo nên cân nhắc kỹ, khi thị trường smartphone sắp đối mặt biến động lớn về phần cứng.
Theo dự báo mới từ TrendForce, giá chip RAM và bộ nhớ đang tăng vọt do nhu cầu AI và trung tâm dữ liệu quy mô lớn hút cạn nguồn cung toàn cầu.
Theo dự báo mới từ TrendForce, giá chip RAM và bộ nhớ đang tăng vọt do nhu cầu AI và trung tâm dữ liệu quy mô lớn hút cạn nguồn cung toàn cầu.
Áp lực chi phí này đã bắt đầu thể hiện khi một số mẫu smartphone tại Trung Quốc tăng giá và nhiều thiết bị cao cấp dự kiến đắt đỏ hơn trong năm 2026.
Áp lực chi phí này đã bắt đầu thể hiện khi một số mẫu smartphone tại Trung Quốc tăng giá và nhiều thiết bị cao cấp dự kiến đắt đỏ hơn trong năm 2026.
Đáng lo ngại hơn, các hãng có thể chọn giải pháp hạ cấu hình thay vì tăng giá, đặc biệt ở phân khúc giá rẻ và tầm trung.
Đáng lo ngại hơn, các hãng có thể chọn giải pháp hạ cấu hình thay vì tăng giá, đặc biệt ở phân khúc giá rẻ và tầm trung.
Smartphone tầm trung có nguy cơ chỉ dừng ở mức 8 GB RAM thay vì 12 GB như kỳ vọng, còn các mẫu giá rẻ thậm chí có thể quay lại mốc 4 GB RAM.
Smartphone tầm trung có nguy cơ chỉ dừng ở mức 8 GB RAM thay vì 12 GB như kỳ vọng, còn các mẫu giá rẻ thậm chí có thể quay lại mốc 4 GB RAM.
Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng khi ứng dụng, mạng xã hội và hệ điều hành ngày càng tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn.
Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng khi ứng dụng, mạng xã hội và hệ điều hành ngày càng tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn.
Điện thoại chỉ có 4 GB RAM dễ rơi vào tình trạng giật lag, ứng dụng tải lại liên tục và nhanh chóng lỗi thời sau vài bản cập nhật.
Điện thoại chỉ có 4 GB RAM dễ rơi vào tình trạng giật lag, ứng dụng tải lại liên tục và nhanh chóng lỗi thời sau vài bản cập nhật.
rong bối cảnh đó, người tiêu dùng được khuyên nên lựa chọn thiết bị có cấu hình đủ dùng ngay từ bây giờ để tránh rơi vào kịch bản “tiền mất tật mang” trong tương lai.
rong bối cảnh đó, người tiêu dùng được khuyên nên lựa chọn thiết bị có cấu hình đủ dùng ngay từ bây giờ để tránh rơi vào kịch bản “tiền mất tật mang” trong tương lai.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#smartphone #giá rẻ #cấu hình #chip nhớ #trải nghiệm #thị trường

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT