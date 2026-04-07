Smartphone giá rẻ sắp biến mất vì bão giá linh kiện

Giá chip nhớ tăng sốc vì AI khiến smartphone giá rẻ đứng trước nguy cơ “khai tử”, buộc người dùng chuẩn bị cho kỷ nguyên điện thoại đắt đỏ hơn.

Thị trường smartphone toàn cầu đang bước vào một giai đoạn biến động mạnh khi phân khúc điện thoại giá rẻ - từng là “mỏ vàng” của các hãng Android - đứng trước nguy cơ biến mất do áp lực chi phí linh kiện tăng vọt, khiến người dùng buộc phải thay đổi thói quen mua sắm trong tương lai gần.
Nguyên nhân cốt lõi đến từ cuộc khủng hoảng chip nhớ, khi giá DRAM tăng hơn 50% và bộ nhớ lưu trữ tăng tới 90% chỉ trong quý I/2026 theo dữ liệu từ Counterpoint Research, biến linh kiện này thành “vàng số” trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã khiến các tập đoàn lớn đổ hàng tỷ USD vào trung tâm dữ liệu, hút cạn nguồn cung chip nhớ và đẩy chi phí sản xuất smartphone lên mức chưa từng có, đặc biệt với các thiết bị phổ thông vốn phụ thuộc nhiều vào linh kiện giá rẻ.
Đối với một chiếc smartphone giá rẻ tiêu chuẩn, bộ nhớ hiện chiếm tới 43% tổng chi phí sản xuất, khiến giá thành đội lên khoảng 25%, tạo áp lực cực lớn lên các nhà sản xuất như Xiaomi hay OPPO vốn cạnh tranh chủ yếu ở phân khúc bình dân.
Trước tình thế này, nhiều hãng buộc phải lựa chọn giữa việc tăng giá sản phẩm hoặc âm thầm loại bỏ các dòng máy dưới 100 USD, trong bối cảnh International Data Corporation dự báo thị trường smartphone toàn cầu sẽ giảm gần 13% trong năm 2026 xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ.
Ngay tại Việt Nam, xu hướng tăng giá đã bắt đầu rõ rệt khi nhiều mẫu smartphone ra mắt đầu năm 2026 cao hơn thế hệ trước từ 5-10%, thậm chí một số flagship còn tăng tới 30% do chi phí linh kiện leo thang và nhu cầu thị trường không giảm.
Trong khi đó, các “ông lớn” như Apple và Samsung lại có lợi thế nhờ chuỗi cung ứng ổn định và khả năng đàm phán giá tốt hơn, cho phép họ duy trì biên lợi nhuận bằng cách chuyển phần chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng ở phân khúc cao cấp.
Các chuyên gia nhận định ngay cả khi nguồn cung chip nhớ ổn định trở lại vào năm 2027, giá smartphone khó có thể quay về mức cũ, đồng nghĩa với việc kỷ nguyên “ngon – bổ – rẻ” đang dần khép lại và người dùng cần chuẩn bị cho một thị trường di động đắt đỏ hơn bao giờ hết.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
