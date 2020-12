Ông Trump càng kiện càng thua: Còn hy vọng tái đắc cử?

Tổng thống Trump liên tiếp thua kiện



Nỗ lực xoay chuyển kết quả bầu cử của Tổng thống Trump liên tiếp gặp thất bại. Ngày 27/11, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ vụ kiện của chiến dịch ông Trump vốn nhằm ngăn chặn chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden tại bang Pennsylvania.

"Các cáo buộc về sự không công bằng là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc gọi một cuộc bầu cử là không công bằng không khiến nó trở nên như vậy. Các cáo buộc đòi hỏi lập luận và bằng chứng cụ thể. Ở đây, chúng tôi không không thấy hai điều đó", thẩm phán Stephanos Bibas nói.

Đầu tuần trước, nhà chức trách bang Pennsylvania đã xác nhận ông Joe Biden là người giành chiến thắng, qua đó giành được toàn bộ 20 phiếu đại cử tri của bang này.

Không chỉ tại Pennsylvania, chiến dịch của ông Trump cũng đã thất bại trong hàng loạt vụ kiện ở các bang chiến trường quan trọng khác như Michigan, Georgia, Arizona và Nevada.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Hôm 30/11, Arizona và Wisconsin chính thức xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden, dập tắt hy vọng lật ngược kết quả tại đây của ông Trump. Michigan và Nevada cũng đã chứng nhận chiến thắng của ông Biden vào tuần trước trong khi Georgia xác nhận điều này vào ngày 20/11.

Được biết, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã phải trả 3 triệu USD cho việc kiểm phiếu lại tại hai hạt ở bang Wisconsin. Tuy nhiên, sau khi kiểm phiếu lại, cách biệt 20.000 phiếu của ông Biden thậm chí còn tăng lên.

Dù vậy, đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump cho biết sẽ nộp đơn khởi kiện tới Tòa án Tối cao bang Wisconsin hôm 1/12 (giờ địa phương) để cáo buộc quy trình bỏ phiếu vắng mặt ở tiểu bang này bị lạm dụng. Theo Fox News, đơn kiện có thể ảnh hưởng tới khoảng 220.000 phiếu phổ thông.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News gần đây, Tổng thống Trump không đề cập khi nào ông có thể từ bỏ các thách thức pháp lý nhằm đảo ngược kết quả bầu cử. Tổng thống Trump thậm chí tuyên bố ông sẽ tiếp tục đấu tranh với kết quả bầu cử dù có rời nhiệm sở, khẳng định rằng "tôi sẽ không đổi ý trong 6 tháng".

Ông Trump có còn hy vọng tái đắc cử?

Trong bối cảnh Tổng thống đương nhiệm Donald Trump vẫn từ chối nhận thua, một số nhà quan sát cho rằng cách duy nhất để ông có thể đảo chiều kết quả bầu cử đã được xác nhận và tiếp tục nắm quyền là thay đổi các quy tắc của Đại cử tri đoàn.

Theo Newsweek, một kịch bản như vậy có hiệu quả hay không sẽ phụ thuộc vào việc có bao nhiêu đại diện do các bang bổ nhiệm vào Đại cử tri đoàn trở thành các "đại cử tri bất tuân" - những người thay đổi lá phiếu của họ và bầu cho Tổng thống Trump tại các bang mà ông Biden nhận được đa số phiếu phổ thông.

Ông Trump (trái) và ông Joe Biden. Ảnh: Reuters.

Mỹ áp dụng hệ thống đại cử tri nhằm chính thức tuyên bố người chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống. Số lượng đại cử tri ở mỗi bang đại diện cho số thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của bang đó. Do mỗi bang đều phải bầu 2 thượng nghị sĩ và ít nhất 1 quận thuộc Quốc hội nên mỗi bang phải có ít nhất 3 phiếu đại cử tri. Như vậy, có tổng cộng 538 đại cử tri ở Mỹ.

Để giành chiến thắng ở Đại cử tri đoàn, mỗi ứng viên phải nhận được ít nhất 270 phiếu đại cử tri. Theo AP, ông Joe Biden hiện nhận được 306 phiếu đại cử tri, nhiều hơn ngưỡng cần thiết để một ứng viên được chính thức tuyên bố là tổng thống. Tổng thống Trump hiện có 232 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, nếu một số đại cử tri thay đổi quyết định và chuyển sang bầu cho Tổng thống Trump, con số đó có thể thay đổi. Theo trang web chính trị FairVote, 17 bang không có luật yêu cầu các đại cử tri phải bỏ phiếu cho ứng viên nhận được đa số phiếu phổ thông. Ông Biden giành chiến thắng ở 7 trong số những bang này. Bang Illinois và Pennsylvania, những nơi mà ông Biden đã được tuyên bố giành chiến thắng, đều không có luật trừng phạt đại cử tri bất tuân. Mỗi bang này có 20 phiếu đại cử tri.

Ông Biden thắng ở Pennsylvania với tỷ lệ phiếu bầu là 50% trong khi ông Trump nhận được 48,8% phiếu bầu. Tại Illinois, Tổng thống Trump nhận được 40,5% phiếu bầu trong khi 57,6% bầu cho ông Biden. Tuy nhiên, ngay cả khi ông Trump có thể đảo ngược kết quả ở một trong 2 bang này, ông cũng không có đủ số phiếu để giành được đa số phiếu đại cử tri.

Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn: VTV)

Nếu tất cả đại cử tri ở cả 7 bang Georgia, Illinois, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania và Rhode Island đều bất tuân và bỏ phiếu cho ông Trump, vị Tổng thống đương nhiệm sẽ nhận được thêm 107 phiếu đại cử tri, nâng số phiếu của ông lên 339, vượt xa ngưỡng cần thiết để giành được nhiệm kỳ thứ hai ở Nhà Trắng.



Tuy nhiên, rất khó xảy ra khả năng đó. Hầu hết các đại cử tri sẽ được đảng của ứng viên chiến thắng lựa chọn tại từng bang cụ thể. Các đại cử tri này dự kiến sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng của họ.

Hồi tháng 11, Tổng thống Trump đã mời Chủ tịch Hạ viện đảng Cộng hòa bang Michigan Lee Chatfield và Lãnh đạo phe đa số đảng Cộng hòa ở Michigan Mike Shirkey tới Nhà Trắng. Trong khi một số nhà quan sát bày tỏ lo ngại rằng ông Trump sẽ cố gắng lật ngược chiến thắng của ông Biden tại bang này, Chatfield và Shirkey cho biết trong một tuyên bố chung rằng điều đó sẽ không xảy ra.

Các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa ở Arizona, Pennsylvania và Wisconsin cũng khẳng định rằng họ sẽ không thay đổi các đại cử tri của bang.

Theo Newsweek, những đồn đoán cho rằng Tổng thống Trump sẽ nỗ lực đưa các đại cử tri thân thiết với Đảng Cộng hòa vào những bang mà ông Biden dự kiến nhận được toàn bộ phiếu đại cử tri đều không có cơ sở.