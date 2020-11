Vợ ông Trump định viết hồi ký: “Truyền thống” các Đệ nhất phu nhân Mỹ?

Theo Page Six, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đang lên kế hoạch viết hồi ký về khoảng thời gian của bà ở Nhà Trắng. Trước đó, dù không phải tất cả nhưng nhiều phu nhân của các Tổng thống Mỹ đã từng viết hồi ký và công bố với người dân. Ảnh: Reuters. Đáng chú ý, cuốn hồi ký Becoming của bà Michelle Obama, phu nhân của cựu Tổng thống Barack Obama, phát hành hồi năm 2018 tại Mỹ đã trở thành hiện tượng xuất bản, được bình chọn là cuốn hồi ký bán chạy nhất mọi thời đại. Ảnh: NBC News. Trong cuốn hồi ký này, phu nhân Michelle Obama kể về rất nhiều câu chuyện của bà: Cuộc sống thời thơ ấu, cuộc hôn nhân với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, việc sinh hai con gái nhờ phương pháp thụ tinh cũng như quãng thời gian trong Nhà Trắng và cả những cảm hứng cho tương lai. Ảnh: Reuters. "Nhiều người hỏi cuộc sống trong Nhà Trắng có cảm giác như thế nào. Đôi khi tôi nói rằng nó có đôi chút giống những gì tôi hình dung về cuộc sống trong một khách sạn sang trọng, chỉ khác là khách sạn ấy không có vị khách nào khác mà chỉ có tôi với gia đình mình", trích nội dung trong cuốn sách Becoming của bà Michele Obama. Ảnh: Reuters. Trong cuốn hồi ký Spoken from the Heart (Lời nói từ trái tim), bà Laura, phu nhân của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, chia sẻ rằng bà đã trải qua cảm giác tội lỗi vì vụ tai nạn xảy ra vào năm 1963 làm người bạn học tử vong ngay trên xe hơi. Ảnh: MB. Trong cuốn hồi ký này, bà Laura cũng đặt nghi vấn rằng ông George W. Bush cùng hơn chục nhân viên đã bị "đầu độc" trong hội nghị thượng đỉnh G8 diễn ra ở Đức vào năm 2007, bởi sau khi ăn uống, chồng bà đã bị ốm không rõ nguyên nhân. Ảnh: PI. “Living History” là cuốn hồi ký đặc biệt của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Rodham Clinton. Ảnh: Amazon. Trong cuốn hồi ký ra mắt năm 2003 này, bà Hillary đã phản ánh quãng thời gian lịch sử trải dài từ những năm 1960 đến năm 2000. Một phần nội dung chính của cuốn hồi ký xoáy vào những chuyến công tác không mệt mỏi của bà trong vai trò Đệ nhất phu nhân Mỹ, chủ xướng giải quyết các vấn đề nổi cộm trong xã hội Mỹ như chăm sóc y tế, giáo dục... hay các vấn đề toàn cầu liên quan đến nữ quyền, dân chủ. Ảnh: Reuters. Cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush, phu nhân của cựu Tổng thống George W. H. Bush, cũng từng viết hồi ký, trong đó nói về cuộc chiến của bà chống lại chứng trầm cảm hồi thập niên 1970, cùng những quan điểm chính trị cá nhân. Ảnh: Reuters. Trong cuốn hồi ký công bố vào năm 1984 mang tên “Đệ nhất phu nhân từ cuộc vận động”, cựu Đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter viết rằng lịch sử sẽ có sự khác biệt khi chồng bà, cựu Tổng thống Jimmy Carter, chịu lắng nghe lời khuyên của vợ và tái xem xét lệnh cấm vận ngũ cốc năm 1980 chống lại Liên Xô – một chính sách được cho là đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến nông dân Mỹ và là căn nguyên dẫn đến thất bại trong lần tranh cử thứ 2 của ông Jimmy Carter. Ảnh: Reuters. Cuốn hồi ký “Những thời khắc trong đời tôi” của cựu Đệ nhất phu nhân Betty Ford có nói về những lo âu mà vị phu nhân này từng đối mặt. Ảnh: Reuters. Bà Nellie Taft, vợ cựu Tổng thống William Howard Taft, được cho là vị Đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên công bố cuốn hồi ký. Ảnh: Wikipedia. Trong cuốn sách “Hồi ức trọn đời”, phu nhân Nellie Taft đã chia sẻ với công chúng về niềm kiêu hãnh của bà khi trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên cùng đồng hành với chồng đến đại lộ Pennsylvania nhân ngày ông nhậm chức. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania mắc COVID-19 (Nguồn video: VTV)

