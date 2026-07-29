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[GALLERY] Hé lộ Kia Sportage thế hệ mới - thiết kế hầm hố hơn

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hé lộ Kia Sportage thế hệ mới - thiết kế hầm hố hơn

Sau khi những hình ảnh của Sportage thế hệ thứ 6 (mã NQ6) bị rò rỉ, NYMammoth đã nhanh chóng phác họa mang đến cái nhìn rõ nét hơn về mẫu SUV bán chạy nhất Kia.

Nguyễn Chung
Sau khi những hình ảnh đầu tiên của mẫu xe SUV Kia Sportage thế hệ thứ 6 (mã NQ6) bị rò rỉ trên mạng, hé lộ thiết kế cụm đèn pha không còn lớp ngụy trang, trang NYMammoth đã nhanh chóng dựng bản phác họa hoàn chỉnh, mang đến cái nhìn rõ nét hơn về mẫu SUV bán chạy nhất của Kia.
Sau khi những hình ảnh đầu tiên của mẫu xe SUV Kia Sportage thế hệ thứ 6 (mã NQ6) bị rò rỉ trên mạng, hé lộ thiết kế cụm đèn pha không còn lớp ngụy trang, trang NYMammoth đã nhanh chóng dựng bản phác họa hoàn chỉnh, mang đến cái nhìn rõ nét hơn về mẫu SUV bán chạy nhất của Kia.
Dựa trên hình ảnh phác họa, Sportage thế hệ mới mang phong cách vuông vức và khỏe khoắn hơn đáng kể so với thế hệ hiện hành. Điểm nhấn nổi bật nằm ở cụm đèn LED định vị ban ngày dạng dọc kéo dài từ nắp ca-pô xuống gần cản trước, tạo nên nhận diện hoàn toàn mới cho mẫu SUV này.
Dựa trên hình ảnh phác họa, Sportage thế hệ mới mang phong cách vuông vức và khỏe khoắn hơn đáng kể so với thế hệ hiện hành. Điểm nhấn nổi bật nằm ở cụm đèn LED định vị ban ngày dạng dọc kéo dài từ nắp ca-pô xuống gần cản trước, tạo nên nhận diện hoàn toàn mới cho mẫu SUV này.
Trong khi đó, đèn pha chính được đặt gọn ở phía trên, nối liền với dải đèn trung tâm chạy ngang đầu xe, mang hơi hướng thiết kế tương tự các mẫu xe điện mới của Kia nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Phần đầu xe cũng được tinh giản với lưới tản nhiệt thu hẹp, thay vào đó là hốc hút gió cỡ lớn đặt thấp, kết hợp các mảng ốp màu tối giúp tổng thể trở nên hiện đại và mạnh mẽ hơn.
Trong khi đó, đèn pha chính được đặt gọn ở phía trên, nối liền với dải đèn trung tâm chạy ngang đầu xe, mang hơi hướng thiết kế tương tự các mẫu xe điện mới của Kia nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Phần đầu xe cũng được tinh giản với lưới tản nhiệt thu hẹp, thay vào đó là hốc hút gió cỡ lớn đặt thấp, kết hợp các mảng ốp màu tối giúp tổng thể trở nên hiện đại và mạnh mẽ hơn.
Ở góc nhìn ngang, Sportage mới vẫn duy trì dáng SUV đặc trưng nhưng được nhấn mạnh bằng các đường gân dập nổi, vòm bánh xe lớn cùng bộ mâm thiết kế khí động học. Mui xe sơn đen kết hợp giá nóc tạo hiệu ứng hai tông màu, mang lại vẻ ngoài trẻ trung và năng động. Mặc dù mới chỉ là bản dựng dựa trên ảnh rò rỉ, nhưng thiết kế này cho thấy Kia đang theo đuổi ngôn ngữ thiết kế mới với tính nhận diện cao, đồng thời tạo sự khác biệt rõ rệt so với thế hệ hiện tại.
Ở góc nhìn ngang, Sportage mới vẫn duy trì dáng SUV đặc trưng nhưng được nhấn mạnh bằng các đường gân dập nổi, vòm bánh xe lớn cùng bộ mâm thiết kế khí động học. Mui xe sơn đen kết hợp giá nóc tạo hiệu ứng hai tông màu, mang lại vẻ ngoài trẻ trung và năng động. Mặc dù mới chỉ là bản dựng dựa trên ảnh rò rỉ, nhưng thiết kế này cho thấy Kia đang theo đuổi ngôn ngữ thiết kế mới với tính nhận diện cao, đồng thời tạo sự khác biệt rõ rệt so với thế hệ hiện tại.
Không chỉ thay đổi ngoại thất, Sportage thế hệ mới cũng được kỳ vọng nâng cấp đáng kể bên trong khoang lái với sự xuất hiện của Pleos Connect – nền tảng thông tin giải trí thế hệ mới của Kia. Hệ thống này hứa hẹn cải thiện trải nghiệm kết nối, khả năng cập nhật phần mềm từ xa và mở rộng các tính năng thông minh dành cho người dùng.
Không chỉ thay đổi ngoại thất, Sportage thế hệ mới cũng được kỳ vọng nâng cấp đáng kể bên trong khoang lái với sự xuất hiện của Pleos Connect – nền tảng thông tin giải trí thế hệ mới của Kia. Hệ thống này hứa hẹn cải thiện trải nghiệm kết nối, khả năng cập nhật phần mềm từ xa và mở rộng các tính năng thông minh dành cho người dùng.
Theo các thông tin ban đầu, Kia sẽ loại bỏ các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong thuần túy tại một số thị trường như Hàn Quốc và châu Âu. Thay vào đó, Sportage thế hệ mới sẽ chỉ còn ba lựa chọn hệ truyền động gồm Hybrid nhẹ (MHEV), Hybrid (HEV) và Plug-in Hybrid (PHEV). Riêng thị trường Mỹ nhiều khả năng vẫn duy trì phiên bản động cơ xăng truyền thống.
Theo các thông tin ban đầu, Kia sẽ loại bỏ các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong thuần túy tại một số thị trường như Hàn Quốc và châu Âu. Thay vào đó, Sportage thế hệ mới sẽ chỉ còn ba lựa chọn hệ truyền động gồm Hybrid nhẹ (MHEV), Hybrid (HEV) và Plug-in Hybrid (PHEV). Riêng thị trường Mỹ nhiều khả năng vẫn duy trì phiên bản động cơ xăng truyền thống.
Sportage mới dự kiến sẽ được cải thiện cả về hiệu suất lẫn khả năng tiết kiệm nhiên liệu thông qua việc tăng dung lượng pin và công suất mô-tơ điện. Đặc biệt, phiên bản Plug-in Hybrid (PHEV) được kỳ vọng có thể di chuyển khoảng 100 km hoàn toàn bằng điện, đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều khách hàng. Nếu đúng lộ trình, Kia Sportage thế hệ thứ 6 sẽ chính thức trình làng vào cuối năm 2027.
Sportage mới dự kiến sẽ được cải thiện cả về hiệu suất lẫn khả năng tiết kiệm nhiên liệu thông qua việc tăng dung lượng pin và công suất mô-tơ điện. Đặc biệt, phiên bản Plug-in Hybrid (PHEV) được kỳ vọng có thể di chuyển khoảng 100 km hoàn toàn bằng điện, đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều khách hàng. Nếu đúng lộ trình, Kia Sportage thế hệ thứ 6 sẽ chính thức trình làng vào cuối năm 2027.
Video: Đánh giá Kia Sportage Hybrid 2026 tại Việt Nam.
Nguyễn Chung
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