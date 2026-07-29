Hành trình hoạt động nghệ thuật của ngôi sao đa năng Ngô Kiến Huy

Từ âm nhạc, điện ảnh đến dẫn chương trình, Ngô Kiến Huy từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng với nhiều dấu ấn đáng chú ý.

TC Candler (Mỹ) vừa công bố thêm các gương mặt được đề cử cho bảng xếp hạng "100 gương mặt điển trai nhất thế giới 2026", trong đó có Ngô Kiến Huy. Theo Người Đưa Tin, bảng xếp hạng được hội đồng của TC Candler đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như thần thái, sức hút, dấu ấn nghệ thuật và sự yêu mến từ công chúng. Danh sách chính thức dự kiến công bố vào cuối năm.

So với nhiều nghệ sĩ trẻ cùng được đề cử, Ngô Kiến Huy có lợi thế là hành trình hoạt động gần 20 năm với dấu ấn ở cả âm nhạc, truyền hình và điện ảnh.

Ngô Kiến Huy vừa góp mặt trong danh sách đề cử "100 gương mặt điển trai nhất thế giới 2026" của TC Candler. Ảnh: Ngô Kiến Huy.

Sinh năm 1988, Ngô Kiến Huy theo học khoa Thanh nhạc, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM. Anh được khán giả biết đến qua loạt ca khúc như "Giả vờ yêu", "Mưa sao băng", "Ngô Kiến Huy là tôi", "Mị tình", "Truyền thái y", "Sao em biết người rời đi không buồn", "Tất cả đứng im" và "72 phép thần thông".

Theo Znews, "Truyền thái y" là ca khúc tạo bước ngoặt trong sự nghiệp của Ngô Kiến Huy. MV từng nhiều lần dẫn đầu bảng thịnh hành YouTube và đến ngày 29/7/2026 đạt khoảng 96 triệu lượt xem. Sau thành công này, nam ca sĩ tiếp tục đầu tư cho các sản phẩm như "Chẳng thể giữ lấy, chẳng đành buông tay", "Tất cả đứng im", "Sau này nếu có yêu ai" và "72 phép thần thông".

Bên cạnh âm nhạc và truyền hình, Ngô Kiến Huy còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như "Thiên sứ 99", "Nàng men chàng bóng", "Thần tượng", "Chàng trai năm ấy", "Siêu nhân X", "Em là bà nội của anh", "Tía tui là cao thủ", "Cô gái đến từ hôm qua", "Yêu đi đừng sợ", "49 ngày 2" và "Em là của em". Theo Harper's Bazaar Việt Nam, phần lớn các vai diễn của anh mang màu sắc hài hước, góp phần mở rộng hình ảnh từ ca sĩ sang diễn viên.

Ngô Kiến Huy hoạt động gần hai thập kỷ với vai trò ca sĩ, diễn viên và MC. Ảnh: Ngô Kiến Huy.

Không chỉ duy trì hoạt động ca hát, Ngô Kiến Huy còn trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình khi dẫn các chương trình như "2 ngày 1 đêm" và "Ca sĩ mặt nạ". Theo Vietnamnet, anh từng đầu tư khoảng 500 triệu đồng cho trang phục khi dẫn "Ca sĩ mặt nạ", bởi muốn góp phần nâng cao chất lượng hình ảnh của chương trình.

Ngô Kiến Huy giành nhiều giải thưởng. Ở lĩnh vực MC, anh đoạt giải Người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất tại Mai Vàng các năm 2018, 2021 và 2022, đồng thời nhận giải Người dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards 2018. Với diễn xuất, anh được vinh danh Nam diễn viên được yêu thích tại Mai Vàng 2017 và 2021, cùng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh diều Vàng 2013.

Trong cuộc phỏng vấn với Sài Gòn Giải Phóng Online, Ngô Kiến Huy cho biết anh từng nhiều lần băn khoăn nên tập trung vào ca hát, diễn xuất hay dẫn chương trình. Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực đều mang đến cho anh cơ hội sáng tạo nên anh lựa chọn theo đuổi song song. Nam nghệ sĩ cũng thừa nhận từng bị chê khi mới làm MC nhưng kiên trì học hỏi để hoàn thiện kỹ năng.

Ngô Kiến Huy còn cho biết anh không xem việc theo đuổi nhiều lĩnh vực là tham vọng ôm đồm mà là cách tận dụng khả năng của bản thân. Theo nam nghệ sĩ, giai đoạn hiện tại là lúc anh đạt sự chín muồi về tâm lý và có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau.

Nam nghệ sĩ ghi dấu qua nhiều chương trình truyền hình và các dự án âm nhạc, điện ảnh. Ảnh: Ngô Kiến Huy.

Hiện nay, Ngô Kiến Huy vẫn duy trì lịch hoạt động ở cả âm nhạc, truyền hình và điện ảnh. Việc liên tục xuất hiện trong các dự án giải trí cùng khả năng đảm nhận nhiều vai trò giúp anh giữ được sự hiện diện ổn định trong làng giải trí sau gần hai thập kỷ làm nghề.

>>> Mời quý độc giả xem video: "Ngô Kiến Huy chia sẻ về vai diễn trong phim điện ảnh Khi ta hai lăm". Nguồn Vietnamnet.