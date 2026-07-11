Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Iran dọa giáng đòn vào Israel sau cuộc tấn công của Mỹ

Một quan chức cấp cao Iran cảnh báo Israel sẽ bị nhắm mục tiêu nếu các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạ tầng ở Iran tiếp diễn.

An An (Theo i24NEWS, AP)

Ông Mohammad Bagher Zolghadr, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, ngày 10/7 cảnh báo rằng Israel sẽ là mục tiêu nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran.

"Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng ở Iran sẽ bị đáp trả tương xứng. Israel cũng sẽ không an toàn trước sự đáp trả của Iran", ông Mohammad Bagher Zolghadr tuyên bố.

iran1.png
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, ông Mohammad Bagher Zolghadr. Ảnh: WANA.

Cảnh báo này được đưa ra sau một loạt cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng nước này đã tấn công khoảng 90 mục tiêu quân sự dọc bờ biển Iran hôm 8/7, bao gồm hệ thống phòng không, thiết bị giám sát bờ biển, các kho chứa tên lửa và máy bay không người lái, các tài sản hải quân và trung tâm hậu cần.

Mỹ đồng thời công bố đoạn video được cho là ghi lại cuộc tấn công vào đường băng sân bay và bệ phóng tên lửa của Iran.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Bushehr và một cây cầu đường sắt chiến lược nối Iran với Trung Á cũng bị tấn công.

AP đưa tin, Bộ Y tế Iran ngày 9/7 cho biết các cuộc không kích của Mỹ trong 2 ngày qua đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương. Hầu hết nạn nhân được cho là thành viên của lực lượng vũ trang Iran.

Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp vùng Vịnh, bao gồm cả cơ sở ở Bahrain và Kuwait.

Tuy nhiên, một nguồn tin của Mỹ nói với i24NEWS rằng việc Iran tiếp tục bắn trả có thể biến các cuộc tấn công của Mỹ thành chuyện "hàng ngày" hoặc "hàng tuần".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
#Iran dọa tấn công Israel #căng thẳng Mỹ - Iran #thỏa thuận Mỹ - Iran #đàm phán Mỹ - Iran #Israel

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Tàu chở dầu bị tấn công, bốc cháy ở eo biển Hormuz

Một tàu chở dầu di chuyển ngoài khơi bờ biển Oman tại khu vực eo biển Hormuz đã bốc cháy sau khi bị trúng một vật thể bay.

AP dẫn thông tin từ quân đội Anh cho biết, một tàu chở dầu di chuyển ngoài khơi Oman tại khu vực eo biển Hormuz đã bốc cháy vào sáng sớm 7/7 sau khi bị trúng một vật thể bay.

Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào các tàu thuyền di chuyển qua cửa ngõ hẹp của Vịnh Ba Tư, nơi 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên giao dịch toàn cầu vốn đi qua trong thời bình.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei diễn ra thế nào?

Lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei dự kiến chính thức bắt đầu tại thủ đô Tehran vào ngày 4/7.

Nhiều tháng sau khi cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ - Israel vào ngày 28/2, lễ tang của ông được tổ chức, dự kiến chính thức bắt đầu vào hôm nay (4/7) và kéo dài nhiều ngày.

Hiện chưa rõ liệu con trai của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, tân Đại giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei, có xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong dịp diễn ra lễ tang của cha ông hay không, theo AP. Ông Mojtaba Khamenei được cho là đã bị thương trong cuộc tấn công của Mỹ - Israel hồi cuối tháng 2/2026.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Vị tướng quyền lực của Iran bất ngờ 'tái xuất'

Người đứng đầu IRGC xuất hiện công khai sau một thời gian vắng bóng trong bối cảnh Iran đang chuẩn bị cho lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

AP đưa tin, ông Ahmad Vahidi, một vị tướng quyền lực đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã xuất hiện công khai trở lại sau một thời gian "ẩn mình", trong bối cảnh Tehran chuẩn bị cho lễ tang kéo dài nhiều ngày của cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Những bức ảnh được truyền thông nhà nước Iran đăng tải cho thấy Tướng Ahmad Vahidi tham dự một cuộc họp về lễ tang của cố Lãnh tụ 86 tuổi, sau đó ngồi bên cạnh linh cữu của ông trong buổi lễ do chính quyền Iran tổ chức ở gần nhà cũ của ông Khamenei tại trung tâm Tehran vào tối 2/7.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới