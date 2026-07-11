Iran dọa giáng đòn vào Israel sau cuộc tấn công của Mỹ

Một quan chức cấp cao Iran cảnh báo Israel sẽ bị nhắm mục tiêu nếu các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạ tầng ở Iran tiếp diễn.

Ông Mohammad Bagher Zolghadr, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, ngày 10/7 cảnh báo rằng Israel sẽ là mục tiêu nếu Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran.

"Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng ở Iran sẽ bị đáp trả tương xứng. Israel cũng sẽ không an toàn trước sự đáp trả của Iran", ông Mohammad Bagher Zolghadr tuyên bố.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, ông Mohammad Bagher Zolghadr. Ảnh: WANA.

Cảnh báo này được đưa ra sau một loạt cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng nước này đã tấn công khoảng 90 mục tiêu quân sự dọc bờ biển Iran hôm 8/7, bao gồm hệ thống phòng không, thiết bị giám sát bờ biển, các kho chứa tên lửa và máy bay không người lái, các tài sản hải quân và trung tâm hậu cần.

Mỹ đồng thời công bố đoạn video được cho là ghi lại cuộc tấn công vào đường băng sân bay và bệ phóng tên lửa của Iran.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Bushehr và một cây cầu đường sắt chiến lược nối Iran với Trung Á cũng bị tấn công.

AP đưa tin, Bộ Y tế Iran ngày 9/7 cho biết các cuộc không kích của Mỹ trong 2 ngày qua đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương. Hầu hết nạn nhân được cho là thành viên của lực lượng vũ trang Iran.

Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp vùng Vịnh, bao gồm cả cơ sở ở Bahrain và Kuwait.

Tuy nhiên, một nguồn tin của Mỹ nói với i24NEWS rằng việc Iran tiếp tục bắn trả có thể biến các cuộc tấn công của Mỹ thành chuyện "hàng ngày" hoặc "hàng tuần".

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