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[GALLERY] Lepas L6 EV 2026 đẹp như Porsche ra mắt Đông Nam Á, có về Việt Nam?

Số hóa - Xe

[GALLERY] Lepas L6 EV 2026 đẹp như Porsche ra mắt Đông Nam Á, có về Việt Nam?

Lepas vừa ra mắt ôtô điện L6 EV tại thị trường Thái Lan với hai phiên bản, bao gồm Comfort và Premium với giá 769.900-829.900 Baht (khoảng 616-664 triệu đồng).

Thanh Nguyễn
Lepas là thương hiệu con mới được thành lập vào năm 2025 của tập đoàn Chery. Tuy còn non trẻ nhưng thương hiệu này đã nhanh chóng ra mắt nhiều thị trường ngoài Trung Quốc như Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Mới đây, Lepas đã tung ra mẫu xe điện L6 EV tại thị trường Thái Lan với hai phiên bản, bao gồm Comfort và Premium.
Lepas là thương hiệu con mới được thành lập vào năm 2025 của tập đoàn Chery. Tuy còn non trẻ nhưng thương hiệu này đã nhanh chóng ra mắt nhiều thị trường ngoài Trung Quốc như Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Mới đây, Lepas đã tung ra mẫu xe điện L6 EV tại thị trường Thái Lan với hai phiên bản, bao gồm Comfort và Premium.
Cả hai phiên bản của Lepas L6 EV đều sử dụng chung một mô-tơ điện đặt phía trước, sản sinh công suất tối đa 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây. Xe được trang bị pin lithium-sắt-phosphate (LFP) dung lượng 65,05 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 120 kW, cho phép sạc từ 30-80% trong 20 phút.
Cả hai phiên bản của Lepas L6 EV đều sử dụng chung một mô-tơ điện đặt phía trước, sản sinh công suất tối đa 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây. Xe được trang bị pin lithium-sắt-phosphate (LFP) dung lượng 65,05 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 120 kW, cho phép sạc từ 30-80% trong 20 phút.
Sau mỗi lần sạc đầy, Lepas L6 EV 2026 có thể di chuyển tối đa 510 km theo tiêu chuẩn NEDC, tương đương 408 km theo chuẩn WLTP. Ngoài ra, xe còn được tích hợp tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài (V2L) với công suất 3,3 kW.
Sau mỗi lần sạc đầy, Lepas L6 EV 2026 có thể di chuyển tối đa 510 km theo tiêu chuẩn NEDC, tương đương 408 km theo chuẩn WLTP. Ngoài ra, xe còn được tích hợp tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài (V2L) với công suất 3,3 kW.
Lepas L6 EV có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.570 x 1.852 x 1.683 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm. Kích thước này nhỏ hơn một chút so với Geely EX5 nhưng lớn hơn MG S5 EV và BYD Atto 3. Khoang hành lý phía sau có dung tích 323 lít, có thể mở rộng lên 1.255 lít khi gập ghế. Trong khi đó, khoang chứa đồ phía trước có dung tích 38 lít.
Lepas L6 EV có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.570 x 1.852 x 1.683 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm. Kích thước này nhỏ hơn một chút so với Geely EX5 nhưng lớn hơn MG S5 EV và BYD Atto 3. Khoang hành lý phía sau có dung tích 323 lít, có thể mở rộng lên 1.255 lít khi gập ghế. Trong khi đó, khoang chứa đồ phía trước có dung tích 38 lít.
Danh sách trang bị của mẫu xe SUV điện Lepas L6 EV tại thị trường Thái Lan bao gồm đèn pha LED tự động, cảm biến đỗ xe trước/sau, gạt mưa tự động, mâm 19 inch, ghế bọc da nhân tạo, ghế lái chỉnh điện,...
Danh sách trang bị của mẫu xe SUV điện Lepas L6 EV tại thị trường Thái Lan bao gồm đèn pha LED tự động, cảm biến đỗ xe trước/sau, gạt mưa tự động, mâm 19 inch, ghế bọc da nhân tạo, ghế lái chỉnh điện,...
Ngoài ra, xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 13,2 inch độ phân giải 2K, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây công suất 50 W, hệ thống âm thanh Sony 18 loa, điều hòa tự động và hệ thống đèn viền nội thất.
Ngoài ra, xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 13,2 inch độ phân giải 2K, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây công suất 50 W, hệ thống âm thanh Sony 18 loa, điều hòa tự động và hệ thống đèn viền nội thất.
Về an toàn và hỗ trợ lái, xe được trang bị 7 túi khí cùng các hệ thống tiêu chuẩn như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước/sau, cảnh báo chệch làn...
Về an toàn và hỗ trợ lái, xe được trang bị 7 túi khí cùng các hệ thống tiêu chuẩn như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước/sau, cảnh báo chệch làn...
Các trang bị an toàn khác bao gồm hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ, hỗ trợ lái khi ùn tắc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giữ xe ở giữa làn và hỗ trợ giới hạn tốc độ chủ động.
Các trang bị an toàn khác bao gồm hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng toàn dải tốc độ, hỗ trợ lái khi ùn tắc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giữ xe ở giữa làn và hỗ trợ giới hạn tốc độ chủ động.
Gói công nghệ hỗ trợ lái cấp độ 2 (ADAS) hoạt động dựa trên phần cứng gồm chip Nvidia Orin Y, 11 camera, 3 radar và 12 cảm biến siêu âm. Trong khi đó, hệ thống giải trí sử dụng vi xử lý Snapdragon 8155.
Gói công nghệ hỗ trợ lái cấp độ 2 (ADAS) hoạt động dựa trên phần cứng gồm chip Nvidia Orin Y, 11 camera, 3 radar và 12 cảm biến siêu âm. Trong khi đó, hệ thống giải trí sử dụng vi xử lý Snapdragon 8155.
Trong thời gian tới, L6 sẽ trở thành mẫu xe lắp ráp trong nước (CKD) đầu tiên của thương hiệu Lepas tại Thái Lan. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy của Chery ở quận Nikhom Phatthana, tỉnh Rayong.
Trong thời gian tới, L6 sẽ trở thành mẫu xe lắp ráp trong nước (CKD) đầu tiên của thương hiệu Lepas tại Thái Lan. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy của Chery ở quận Nikhom Phatthana, tỉnh Rayong.
Mức giá xe Lepas L6 EV 2026 cho 2 phiên bản Comfort và Premium bán ra từ 769.900-829.900 Baht (khoảng 616-664 triệu đồng). Xe được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Trung Quốc. Hiện chưa rõ sau các thị trường Đông Nam Á kể trên, thương hiệu Lepas nói chung và mẫu xe điện L6 EV nói riêng có vào Việt Nam hay không.
Mức giá xe Lepas L6 EV 2026 cho 2 phiên bản Comfort và Premium bán ra từ 769.900-829.900 Baht (khoảng 616-664 triệu đồng). Xe được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Trung Quốc. Hiện chưa rõ sau các thị trường Đông Nam Á kể trên, thương hiệu Lepas nói chung và mẫu xe điện L6 EV nói riêng có vào Việt Nam hay không.
Video: Xem chi tiết SUV điện Lepas L6 EV 2026 mới ra mắt.
Thanh Nguyễn
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