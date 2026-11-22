Hyundai Elantra Hybrid 2028 "bằng xương bằng thịt" lần đầu lăn bánh

Không lâu sau khi ra mắt tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2026, mẫu xe sedan Hyundai Elantra Hybrid 2028 đã lần đầu lộ diện khi lăn bánh trên đường phố Mỹ.