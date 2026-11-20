Một chiếc thuyền chở khoảng 100 người bị lật ngoài khơi bờ biển Senegal, khiến một người thiệt mạng và nhiều nạn nhân khác mất tích.

AP dẫn lời quan chức địa phương hôm 19/11 cho biết, chiếc thuyền chở người di cư bị lật ngoài khơi bờ biển Senegal vào sáng sớm ngày 18/11.

"Chiếc thuyền đang trên đường đến Tây Ban Nha đã bị lật ngoài khơi Yenne, thị trấn ven biển phía Nam thủ đô Dakar của Senegal, vào khoảng 3 giờ sáng. Khi chúng tôi đến hiện trường, chúng tôi thấy chiếc thuyền ở trên bờ", ông Ousmane Sène, Thư ký văn phòng Thị trưởng Yenne, thông tin.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một thi thể trong khi nhiều người khác vẫn mất tích. Theo lời kể của những người sống sót, chiếc thuyền chở khoảng 100 người.

Hai thi thể khác cũng được tìm thấy ở các làng lân cận, nhưng theo ông Sène, vẫn chưa rõ liệu họ có phải là những nạn nhân tử vong trong vụ lật thuyền này hay không.

Các khu vực ven biển Senegal đã trở thành điểm xuất phát chính cho những người di cư muốn thực hiện hành trình vượt biển đầy nguy hiểm để đến châu Âu, đặc biệt là quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Theo số liệu của Chính phủ Tây Ban Nha, hơn 11.000 người di cư đã đến quần đảo Canary trong nửa đầu tháng 11/2026.

Đầu tháng này, ít nhất 39 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị chìm gần thị trấn Kébémer ở ​​miền Bắc Senegal.

Chính quyền Senegal đã tăng cường nỗ lực trấn áp những người cố gắng di cư bất hợp pháp và đã bắt giữ hàng chục người.