Anh và Liên minh châu Âu (EU) mới đây đạt được thỏa thuận nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và việc đi lại giữa hai bên.

AP đưa tin, trong một tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh tại Brussels (Bỉ) ngày 20/11, Anh và EU xác nhận đã đạt được thỏa thuận nhằm dỡ bỏ các rào cản thương mại và mở rộng việc đi lại cho thanh niên, đồng thời cam kết xây dựng lại mối quan hệ giữa hai bên.

Thỏa thuận sẽ tập trung vào việc đơn giản hóa hoạt động xuất khẩu nông sản, thực phẩm thông qua cắt giảm thủ tục hành chính; liên kết hệ thống giao dịch khí thải của Anh và EU; mở rộng cơ hội học tập, du lịch và trao đổi cho thanh niên.

Theo đó, thỏa thuận cho phép 100.000 người trẻ từ mỗi bên được sang sinh sống, làm việc hoặc học tập tại bên còn lại trong thời gian tối đa 3 năm.

Thủ tướng Anh Andy Burnham (giữa) được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (bên trái) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chào đón tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Anh trong tòa nhà Hội đồng châu Âu ở Brussels, Bỉ, ngày 20/11/2026. Ảnh AP/Marius Burgelman.

Các lĩnh vực khác vẫn đang trong quá trình đàm phán, hai bên đặt ra thời hạn 6 tháng để đạt được thỏa thuận về mức học phí đại học cho sinh viên EU tại Anh và ngược lại.

Hội nghị thượng đỉnh hôm 20/11 là một phần trong nỗ lực nhằm xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn, một thập kỷ sau khi Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu và 6 năm sau khi Anh chính thức rời EU.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết thỏa thuận này là “một bước ngoặt” trong quan hệ EU-Anh, và Thủ tướng Anh Andy Burnham gọi đó là “một khoảnh khắc lịch sử”.

“Đây là một ngày tốt lành cho nước Anh, và đây cũng là một ngày tốt lành cho châu Âu”, Thủ tướng Anh nói.

Theo ông Burnham, Hội nghị thượng đỉnh là một bước tiến hướng tới việc khắc phục những thiệt hại hậu Brexit.

Thủ tướng Anh mô tả gói thỏa thuận được thông qua hôm 20/11 như là một phần của giải pháp nhằm “cắt giảm chi phí, giữ giá thấp trong các siêu thị và tạo cơ hội cho giới trẻ”.

Ông Burnham cho rằng tất cả lựa chọn nên được xem xét cho mối quan hệ tương lai, không loại trừ việc tái gia nhập khối.

“Chúng tôi vẫn sẵn sàng duy trì mối quan hệ chặt chẽ nhất có thể”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa phát biểu.