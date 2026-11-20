Công ty đóng tàu Mazagon Dock là tổ hợp công nghiệp hàng hải hiện đại có nhiều thành tựu đối với sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ.

Ngày 18/11, tại Mumbai (Ấn Độ), Đoàn truyền thông quốc tế đại diện cho 33 quốc gia, trong đó có đại diện Việt Nam, đến thăm Công ty Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL), trực tiếp tìm hiểu các cơ sở đóng tàu hiện đại, năng lực sản xuất và vai trò của công ty trong hệ sinh thái quốc phòng hàng hải Ấn Độ.

Đây là hoạt động do Bộ Quốc phòng Ấn Độ tổ chức dành cho các phóng viên quốc phòng quốc tế giao lưu, làm việc tại Bộ Tư lệnh Hải quân miền Tây Ấn Độ và Công ty đóng tàu Mazagon Dock Shipbuilders Limited.

Đoàn truyền thông quốc tế làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân miền Tây Ấn Độ. Ảnh: Danh Quân.

Tại Mazagon Dock, đoàn truyền thông quốc tế đã có buổi trao đổi với đội ngũ lãnh đạo và cán bộ Công ty MDL, do Giám đốc phụ trách Kế hoạch doanh nghiệp và Nhân sự MDL Cdr Puranik dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty đã giới thiệu những năng lực cốt lõi, thành tựu nổi bật trong lĩnh vực đóng tàu, vai trò ngày càng quan trọng của MDL đối với ngành công nghiệp quốc phòng và hàng hải Ấn Độ, cũng như định hướng phát triển và những cơ hội hợp tác trong tương lai.

Đoàn phóng viên tham quan tàu thuộc biên chế Hải quân Ấn Độ. Ảnh: Danh Quân.

Điều gây ấn tượng mạnh đối với các thành viên trong đoàn không chỉ là quy mô cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị và trình độ công nghệ hiện đại, mà còn là phong cách làm việc chuyên nghiệp, tác phong tự tin và khả năng giao tiếp quốc tế của đội ngũ cán bộ, sĩ quan Ấn Độ.

Từ các sĩ quan Hải quân đến những nhà lãnh đạo, cán bộ quản lý của doanh nghiệp, tất cả đều sử dụng tiếng Anh thành thạo, tự tin trong trao đổi, giới thiệu và chia sẻ thông tin. Điều đó cho thấy sự chuẩn bị bài bản về nguồn nhân lực, tư duy hội nhập và khả năng làm chủ môi trường hợp tác quốc tế của Ấn Độ.

Đoàn tham quan cơ sở hạ tầng của Công ty đóng tàu Mazagon Dock. Ảnh: Danh Quân.

Trực tiếp tham quan, tìm hiểu hoạt động của MDL, các phóng viên quốc tế ấn tượng và có những cảm xúc đặc biệt trước sự phát triển mạnh mẽ, hiện đại và chuyên nghiệp của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ.

Từ hệ thống nhà xưởng, dây chuyền sản xuất đến năng lực thiết kế, chế tạo và đóng mới các phương tiện, trang bị hải quân, tất cả đều cho thấy tầm nhìn chiến lược, sự đầu tư bài bản và khát vọng vươn lên làm chủ công nghệ của quốc gia Nam Á này.

Chuyến thăm không chỉ giúp các nhà báo quốc phòng quốc tế nói chung và phóng viên Thông tấn quân sự nói riêng có cái nhìn trực quan, sinh động về tiềm lực đóng tàu của Ấn Độ, mà còn mở ra cơ hội tìm hiểu sâu hơn về những thành tựu khoa học, công nghệ và những đóng góp của MDL đối với hệ sinh thái quốc phòng, hàng hải quốc gia.

Đoàn phóng viên chụp ảnh lưu niệm Bộ Tư lệnh Hải quân miền Tây Ấn Độ. Ảnh: Danh Quân.

Qua đó, có thể cảm nhận rõ hơn quyết tâm của Ấn Độ trong việc nâng cao vị thế trên bản đồ công nghiệp đóng tàu thế giới, đồng thời mở rộng hợp tác quốc phòng với các đối tác quốc tế.

MDL tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chiến lược củng cố năng lực tự chủ về đóng tàu hải quân và sản xuất quốc phòng của Ấn Độ, phù hợp với tầm nhìn Aatmanirbhar Bharat (Ấn Độ tự cường).

Ngày 19/11, Đoàn truyền thông quốc tế tiếp tục đến thăm Trường Pháo binh và Trường Đào tạo Hàng không Chiến đấu Lục quân.