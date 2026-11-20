Lực lượng an ninh Haiti đã mở chiến dịch nhằm loại bỏ các băng đảng cố thủ lâu năm tại hành lang quan trọng nối thủ đô với khu vực phía Tây và Nam của đất nước.

AP đưa tin, lực lượng an ninh Haiti mở chiến dịch hôm 19/11 nhằm loại bỏ các băng đảng đã cố thủ lâu năm tại khu Martissant - một hành lang quan trọng nối thủ đô Port-au-Prince với các khu vực phía tây và phía nam của đất nước.

Đây là chiến dịch quan trọng đầu tiên trong vòng 5 năm kể từ khi các băng đảng bạo lực chiếm quyền kiểm soát Martissant.

Cảnh sát quốc gia Haiti đã đăng tải một video trên mạng X cho biết ít nhất 34 thành viên băng đảng bị tình nghi đã thiệt mạng ở Martissant trong một cuộc đụng độ với các sĩ quan cảnh sát thuộc một lực lượng đặc nhiệm.

Trong ảnh, xe cảnh sát bọc thép thuộc lực lượng tuần tra trấn áp băng đảng (GSF) di chuyển trên đường phố tại Port-au-Prince, Haiti, ngày 29/9/2026. Ảnh: AP/Odelyn Joseph.

Truyền thông địa phương đưa tin về tiếng súng dữ dội và máy bay không người lái mang chất nổ trong khu vực, trong khi cảnh sát Haiti đăng tải video quay cảnh xe bọc thép di chuyển trên đường.

Martissant nằm dọc theo Quốc lộ 2, tuyến đường chính dẫn từ thủ đô Port-au-Prince đến các thành phố quan trọng ở phía Tây và phía Nam đất nước. Hàng nghìn người từng đi qua Martissant mỗi ngày trước khi các băng đảng chiếm quyền kiểm soát khu vực này hơn 5 năm trước. Kể từ đó, các băng đảng đã thu phí hoặc xả súng vào ô tô hoặc xe buýt dám đi qua khu vực này.

Kể từ khi các băng đảng nắm quyền kiểm soát Martissant, các nhân viên cứu trợ và người dân Haiti buộc phải sử dụng phương tiện giao thông thay thế hoặc đi trên những con đường nông thôn hẻo lánh.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc tháng 7/2022, các cuộc đụng độ ở Martissant đã buộc ít nhất 19.000 người phải rời bỏ nhà cửa và ảnh hưởng đến khoảng 800.000 người nói chung.

Trong khi cuộc giao tranh ở Martissant vẫn tiếp diễn, một lực lượng trấn áp băng đảng do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn cũng đã đạt được những bước tiến gần đây trong việc chống lại các băng đảng, không chỉ nhằm mục đích đẩy lùi mà còn ngăn chặn sự quay trở lại của chúng.

“Các hoạt động đang bước vào giai đoạn mới: Gia tăng áp lực lên các mạng lưới băng đảng, triệt phá thêm nhiều cứ điểm và mở rộng quyền kiểm soát đối với các khu vực chiến lược”, lực lượng này cho biết hôm 19/11.

Lực lượng trấn áp băng đảng đang hoạt động tại nhiều khu vực, bao gồm Tabarre ở Port-au-Prince và khu vực Artibonite ở miền Trung Haiti, nơi liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bạo lực.

"Mục tiêu là khôi phục quyền tự do đi lại, mở cửa trở lại các cơ quan công cộng và tái thiết lập sự hiện diện của chính quyền tại các cộng đồng đã bị các băng đảng kiểm soát trong nhiều năm", lực lượng trấn áp băng đảng khẳng định.