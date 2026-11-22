Một chiếc thuyền chở người đi dự đám tang đã bị lật ở miền Nam Nigeria, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ phát ngôn viên Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Nigeria, Manzo Ezeki, cho biết chiếc thuyền đang chở hành khách đi dự tang lễ thì bị lật tại bang Bayelsa vào ngày 20/11. Ít nhất 24 người được xác định đã thiệt mạng.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người mất tích. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

"24 người đã được giải cứu và được hỗ trợ y tế", phát ngôn viên cảnh sát Musa Mohammed thông tin.

Bức ảnh chụp tại khu vực xảy ra một vụ lật thuyền ở Sokoto, Nigeria, ngày 20/8/2026. Ảnh: AP/Usman Yusuf.

Giới chức chưa cho biết có bao nhiêu hành khách được cho là đã có mặt trên chiếc thuyền vừa gặp nạn.

Mohammed cho biết các báo cáo sơ bộ cho thấy chiếc thuyền gặp sự cố kỹ thuật.

"Hành khách đã yêu cầu người điều khiển thuyền lái về phía bờ, nhưng người này đã từ chối. Sau đó, người điều khiển thuyền được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường, trong khi người quản lý của thuyền bị bắt giữ", phát ngôn viên cảnh sát Musa Mohammed cho biết.

Chính quyền bang Bayelsa đã yêu cầu các nhà điều hành tàu thuyền và hành khách tuân thủ các quy định an toàn.

“Tình trạng chở quá tải, chạy quá tốc độ, liều lĩnh và không mặc áo phao phải chấm dứt", Ủy viên Thông tin Bayelsa, Ebiuwou Koku-Obiyai, nhấn mạnh trong một tuyên bố hôm 21/11.

Trước đó, vào tháng 8/2026, một chiếc thuyền bị lật úp trên sông ở bang Sokoto, Nigeria, khiến ít nhất 47 người tử vong.