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Quân sự - Thế giới

Iran nói vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ

Theo Đại sứ Iran tại Islamabad Reza Amiri Moghadam, nước này vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ theo thỏa thuận tạm thời do Pakistan làm trung gian hồi tháng 6/2026.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Đại sứ Reza Amiri Moghadam ngày 24/10 cho biết Iran vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ theo thỏa thuận tạm thời do Pakistan làm trung gian hồi tháng 6/2026 nhằm chấm dứt xung đột.

Được biết, Pakistan và Qatar đã hỗ trợ làm trung gian cho thỏa thuận ban đầu đạt được giữa Mỹ và Iran hồi tháng 6, với mục tiêu khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và khởi động các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn, trong đó giải quyết chương trình hạt nhân của Iran.

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Đại sứ Iran tại Islamabad (Pakistan), ông Reza Amiri Moghadam. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran.

Đại sứ Reza cho biết thêm Iran gần đây thông báo qua Pakistan rằng họ sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz nếu Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Tuy nhiên, theo Đại sứ Reza, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất này khi khẳng định rằng lệnh phong tỏa các cảng biển Iran sẽ tiếp tục được duy trì.

Phát biểu tại một hội thảo ở Islamabad, Đại sứ Reza Amiri Moghadam nhấn mạnh rằng các quan chức Iran đã bày tỏ ý định mở lại eo biển trong các chuyến thăm Tehran của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, với điều kiện Washington chấm dứt lệnh phong tỏa.

Ông Reza cũng cho biết Tehran sẽ nghiên cứu Thỏa thuận Phòng thủ chung Mecca, được 3 nước Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết, trước khi quyết định có ủng hộ thỏa thuận này hay không. Ông cho rằng đây là một công cụ tiềm năng thúc đẩy sự đoàn kết.

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu Thỏa thuận Mecca. Nếu thỏa thuận hữu ích, chúng tôi sẽ ủng hộ nó”, Đại sứ Reza nói.

3 quốc gia ký kết cho biết thỏa thuận này sẽ tăng cường khả năng răn đe tập thể và mở rộng hợp tác quốc phòng.

Thổ Nhĩ Kỳ đã trình thỏa thuận lên Quốc hội để phê chuẩn. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan khẳng định thỏa thuận này chỉ mang tính phòng thủ và không nhắm vào Iran hay bất kỳ quốc gia nào khác.

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