Nhật Bản và Ấn Độ đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự và công nghiệp quốc phòng.

AP đưa tin, cuộc họp theo cơ chế đối thoại "2+2", có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cùng hai người đồng cấp Ấn Độ là Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và Ngoại trưởng S. Jaishankar, đã diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, hôm 19/11.

Tại cuộc họp, Ấn Độ và Nhật Bản nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị và công nghệ quốc phòng, đồng thời đẩy nhanh đàm phán về việc chuyển giao hệ thống ăng-ten vô tuyến hải quân UNICORN của Nhật Bản cho Ấn Độ.

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng theo định hướng "thiết kế cùng Nhật Bản, sản xuất tại Ấn Độ".

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cùng đi bộ trên tàu Natori của Nhật Bản tại căn cứ Yokosuka ở Yokosuka, Nhật Bản, ngày 18/11/2026. Ảnh: AP/Eugene Hoshiko.

Theo tuyên bố chung của các Bộ trưởng sau cuộc hội đàm, Nhật Bản và Ấn Độ tái khẳng định việc tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh hàng không và hàng hải, chia sẻ thông tin, hoạt động tìm kiếm cứu nạn, đóng tàu hải quân và trí tuệ nhân tạo.

Được biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã tới căn cứ của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản tại Yokosuka, tham quan tàu Natori, hôm 18/11.

Theo AP, Nhật Bản và Ấn Độ đã tăng cường mối quan hệ an ninh, quốc phòng và kinh tế trong những năm gần đây.