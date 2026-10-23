Căng thẳng leo thang, Iran gửi cảnh báo cứng rắn tới Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ tấn công căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục hỗ trợ các tàu qua eo biển Hormuz.

Theo AP, Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 22/10 đưa tin, hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ tấn công căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục hỗ trợ các tàu thuyền thương mại qua eo biển Hormuz - một tuyến vận tải năng lượng huyết mạch.

Theo IRGC, việc Mỹ hỗ trợ các tàu thuyền đi qua tuyến đường này "một cách trái phép" đang làm gia tăng các sự cố hàng hải.

“Nếu điều này tiếp diễn, phạm vi trả đũa có thể mở rộng sang các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Đây là một lời cảnh báo nghiêm túc”, tuyên bố của hải quân IRGC nhấn mạnh.

Trước đó, Tehran thông báo 7 tàu chở dầu đã bốc cháy hoặc bị hư hại ở eo biển Hormuz đêm 21/10 sau khi bị Iran tấn công hoặc va phải thủy lôi. Tuy nhiên, thông tin về 7 tàu này chưa được xác minh độc lập.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin về các vụ tấn công tàu thuyền mới nhất, song không đề cập đến thương vong. Iran vẫn khẳng định quyền kiểm soát đối với tuyến đường thủy này.

Một tàu chở dầu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi đảo Qeshm, Iran, trong bức ảnh chụp hồi tháng 4/2026. Ảnh: AP/Asghar Besharati.

Tàu chở dầu tiếp tục di chuyển qua eo biển Hormuz

Theo công ty phân tích và dữ liệu vận tải biển Lloyd's List Intelligence, nhiều tàu chở dầu vẫn di chuyển qua eo biển dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ, bất chấp sự gia tăng gần đây các vụ tấn công.

Những con tàu đã tắt hệ thống định vị và điện thoại di động, đi qua tuyến đường gần bờ biển Oman vào ban đêm để vận chuyển dầu từ các nhà sản xuất vùng Vịnh qua eo biển.

"Những tàu chở dầu này chuyển dầu cho các tàu khác đang chờ ở Vịnh Oman để vận chuyển đến khách hàng", nguồn tin cho hay.

Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), tháng 10 là tháng có số vụ tấn công vào tàu thương mại được báo cáo nhiều nhất kể từ tháng 3, trong những tuần đầu tiên sau khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra. UKMTO không báo cáo các vụ tấn công mới nhất, nhưng đã ghi nhận sự ngần ngại của một số chủ tàu trong việc báo cáo sự cố.

Các chuyên gia nhận định, các nhà sản xuất dầu đã tìm ra cách để duy trì nguồn cung dầu thô, nhưng cái giá phải trả ngày càng cao.

Lo ngại xung đột leo thang

Diễn biến mới khiến dư luận lo ngại xung đột tiếp tục leo thang.

Hôm 21/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran luôn ưu tiên giải pháp ngoại giao để giải quyết xung đột nhưng cũng sẵn sàng "tự vệ". Tuần này, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Mohsen Rezaei, thừa nhận rằng Iran sẽ chịu thiệt hại nếu bị Mỹ phong tỏa kéo dài. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng khó khăn kinh tế không đồng nghĩa với sự sụp đổ chiến lược, theo hãng thông tấn nhà nước của Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Trong những ngày gần đây, Tehran úp mở về khả năng họ có thể mở rộng mục tiêu sang cả cơ sở hạ tầng như cáp ngầm dưới biển và trung tâm dữ liệu.

Về phía Mỹ, đầu tháng 10, nước này đã triển khai thêm khí tài quân sự đến Trung Đông.

Trước tình hình hiện nay, các nhà trung gian hòa giải đang cố gắng đưa Washington và Tehran trở lại các cuộc đàm phán chính thức.

Iran vẫn đang thúc đẩy đề xuất mới nhất của nước này, theo đó sẽ chấm dứt xung đột và mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng một tuần nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện, trong đó có việc chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng biển Iran,...

Cuối tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất này, nhưng cả hai bên đều thừa nhận rằng các cuộc thảo luận gián tiếp vẫn tiếp tục.

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