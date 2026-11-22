Sặc sữa có thể khiến trẻ sơ sinh tắc nghẽn đường thở, ngừng thở nếu không được xử trí nhanh chóng. Cha mẹ cần nhận biết dấu hiệu và biết cách phòng tránh.

Trạm Y tế phường Phú Nhuận TP HCM vừa tiếp nhận một trẻ sơ sinh khoảng 3 tuần tuổi trong tình trạng tím tái sau khi bị sặc sữa. Nhờ được đánh giá và sơ cứu kịp thời, tình trạng hô hấp của trẻ cải thiện sau khoảng 15 phút.

Trẻ tím tái, nguy cơ tắc nghẽn đường thở sau sặc sữa

Theo thông tin từ Trạm Y tế phường Phú Nhuận, sáng 18/11, gia đình đưa trẻ sơ sinh khoảng 3 tuần tuổi đến cơ sở y tế trong tình trạng tím tái do sặc sữa.

Ngay khi tiếp nhận, điều dưỡng Nguyễn Thị Việt và bác sĩ Chung Thị Bích Đào tiến hành đánh giá tình trạng ban đầu, đồng thời triển khai các biện pháp sơ cấp cứu gồm khai thông đường thở, hút đờm dãi và hỗ trợ thở oxy.

Các y bác sĩ đang cấp cứu cho trẻ sặc sữa - Ảnh BVCC

Trong suốt quá trình cấp cứu, các nhân viên y tế theo dõi sát tình trạng hô hấp và độ bão hòa oxy trong máu (SpO2), đánh giá đáp ứng của trẻ sau từng bước xử trí.

Sau khoảng 15 phút, tình trạng trẻ ổn định, chỉ số SpO2 đạt 98%. Bé được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi và chăm sóc chuyên sâu.

Sặc sữa là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn sơ sinh. Tình trạng này xảy ra khi sữa trào vào đường hô hấp, gây ho sặc sụa, khó thở, tím tái. Nếu đường thở bị bít tắc nghiêm trọng, trẻ có thể ngừng thở, đe dọa tính mạng.

Nguyên nhân thường gặp là trẻ bú không đúng tư thế, bú quá nhanh, người chăm sóc cho bú khi trẻ đang khóc hoặc ho. Ngoài ra, sữa mẹ xuống quá nhiều, núm vú bình có lỗ thông rộng khiến sữa chảy mạnh cũng có thể khiến trẻ không kịp nuốt. Trẻ sinh non, trẻ còn yếu hoặc có dị tật vùng hầu họng như khe hở môi, khe hở vòm cũng có nguy cơ gặp tình trạng này.

Nhận biết sớm dấu hiệu sặc sữa ở trẻ sơ sinh

Bác sĩ Chung Thị Bích Đào cho biết, sặc sữa có thể diễn biến nhanh. Cha mẹ cần đặc biệt chú ý nếu trẻ đang bú hoặc vừa bú xong đột ngột ho mạnh, ho sặc sụa, khó thở, tím tái hoặc lịm đi.

Một số trẻ có biểu hiện khóc thét, hốt hoảng, sữa trào ra mũi và miệng. Da trẻ có thể xanh tái, cơ thể mềm nhũn hoặc co cứng. Trường hợp nặng, trẻ có thể ngừng thở.

Cấp cứu tình trạng sặc sữa ở trẻ - Ảnh BVCC

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu sặc sữa, người chăm sóc cần ngừng cho bú ngay, nhanh chóng đánh giá tình trạng hô hấp và gọi cấp cứu. Với trẻ còn ho hiệu quả, cần để trẻ tự ho, không móc họng hoặc đưa ngón tay vào miệng trẻ để tìm cách lấy sữa.

Nếu trẻ không thể ho, khóc hoặc thở hiệu quả, cần thực hiện sơ cứu hóc nghẹn phù hợp với trẻ dưới 1 tuổi: đặt trẻ nằm sấp, đầu thấp hơn thân trên và đỡ chắc đầu, cổ; dùng gót bàn tay vỗ 5 lần vào giữa hai bả vai. Nếu dị vật chưa được tống ra, lật trẻ nằm ngửa, đầu thấp, dùng hai ngón tay ấn ngực 5 lần tại nửa dưới xương ức.

Tiếp tục luân phiên 5 lần vỗ lưng và 5 lần ấn ngực cho đến khi trẻ thở lại hoặc nhân viên y tế tiếp nhận. Nếu trẻ mất ý thức, cần đặt trẻ trên mặt phẳng cứng, gọi cấp cứu và tiến hành hồi sức tim phổi theo hướng dẫn của nhân viên cấp cứu. Không thực hiện thủ thuật ấn bụng đối với trẻ dưới 1 tuổi.

Phòng sặc sữa bằng cách cho trẻ bú đúng tư thế

Để hạn chế nguy cơ sặc sữa, các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ cần chú ý tư thế và cách cho trẻ ăn. Khi bú, nên bế trẻ ở tư thế đầu cao, thân được nâng đỡ chắc chắn, cho bú từ từ và quan sát nhịp mút, nuốt, thở của trẻ.

Nếu trẻ ho, khóc hoặc có biểu hiện khó chịu, cần dừng cữ bú, không ép trẻ ăn và không để sữa tiếp tục chảy vào miệng. Với trẻ bú bình, cần lựa chọn núm vú có tốc độ chảy phù hợp, tránh lỗ thông quá rộng khiến sữa xuống quá nhanh.

Chỉ số SpO2 đạt 98% sau giai đoạn cấp cứu - Ảnh BVCC

Sau khi bú, nên bế trẻ ở tư thế thẳng đứng, vỗ nhẹ lưng giúp trẻ ợ hơi. Không đặt trẻ nằm ngay khi vừa bú no hoặc thay đổi tư thế đột ngột.

Đặc biệt, không cho trẻ bú khi đang nằm ngủ, đang khóc hoặc ho. Người chăm sóc cần duy trì quan sát trong suốt cữ bú, nhất là với trẻ sơ sinh, trẻ sinh non và trẻ có vấn đề về nuốt.

Sặc sữa không chỉ là tình trạng nôn trớ thông thường. Khi trẻ xuất hiện dấu hiệu tím tái, khó thở, ngừng thở hoặc lịm đi, đây là tình huống cấp cứu cần được xử trí ngay, không chờ trẻ tự hồi phục.