Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bất ngờ đến Trung Đông

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết ông đã có chuyến đi đến Trung Đông.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo trên mạng xã hội vào tối 19/10 (theo giờ Mỹ) rằng ông đã ở Trung Đông thăm các binh sĩ đang thực hiện một "nhiệm vụ lịch sử" chưa được tiết lộ.

“Hôm nay tôi rất vinh dự được đến thăm các binh sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Những người ưu tú nhất của đất nước chúng ta đang thực hiện một nhiệm vụ lịch sử. Chúc các bạn thượng lộ bình an”, ông Hegseth viết trên mạng X ngày 19/10.

apbotruongquocphongmy.jpg
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP/Julia Demaree Nikhinson.

Bài đăng này xuất hiện vài giờ sau khi Axios đưa tin rằng Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã tới Israel và gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Theo nguồn tin, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Hegseth và nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu diễn ra tại căn cứ không quân Ovda ở miền Nam Israel.

Khi được hỏi về các chuyến thăm, Lầu Năm Góc từ chối bình luận. Đại sứ quán Israel tại Mỹ cũng chưa đưa ra phản hồi về thông tin.

Chuyến thăm Israel của Bộ trưởng Mỹ Hegseth diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel diễn ra vào tuần tới.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ban đầu hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
#Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thăm Trung Đông #Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth #Bộ trưởng Pete Hegseth #Mỹ #Trung Đông

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mỹ điều thêm tàu sân bay, hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông

Mỹ mới đây điều tàu sân bay thứ ba cùng khoảng 9.000 binh sĩ tới Trung Đông.

AP dẫn lời một quan chức Mỹ ngày 1/10 cho biết nước này đang điều động tàu sân bay thứ ba cùng khoảng 9.000 binh sĩ tới Trung Đông.

"Nhóm tàu đang trên đường tới Trung Đông chở tổng cộng hơn 7.000 thủy thủ và 2.000 lính thủy đánh bộ", nguồn tin cho hay.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Diễn biến mới trong cuộc xung đột ở Trung Đông

Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đang tìm kiếm sự ủng hộ từ Ai Cập nhằm đối phó với lực lượng Houthi tại Yemen.

Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman ngày 15/9 đã đến Ai Cập để tìm kiếm sự ủng hộ của nước này trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi tại Yemen. Dù Ai Cập khó có khả năng hỗ trợ quân sự cho Ả Rập Xê Út, quốc gia này vẫn có tầm ảnh hưởng lớn trong thế giới Ả Rập và có thể giúp huy động sự ủng hộ từ các nước khác, AP đưa tin. Dưới đây là một số diễn biến mới ở khu vực Trung Đông.

Thái tử Ả Rập Xê Út hội đàm với Tổng thống Ai Cập tại Cairo

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Trung Đông sau 6 tháng xung đột Mỹ - Iran

Sau 6 tháng xung đột Mỹ - Iran bùng phát, Trung Đông thay đổi phần nào nhưng không theo cách mà Mỹ và Israel mong muốn.

6 tháng trôi qua kể từ ngày Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2, khu vực Trung Đông thay đổi phần nào, nhưng không theo cách mà Washington và Tel Aviv mong muốn, theo AP.

“Sự tự tin của Iran đã tăng lên trong những tháng qua. Họ nghĩ rằng họ không chỉ có thể tồn tại mà còn có thể chiến thắng, có thể định hình lại cục diện khu vực”, bà Barbara Leaf, một cựu Đại sứ Mỹ, bình luận.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới