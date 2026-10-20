Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bất ngờ đến Trung Đông

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết ông đã có chuyến đi đến Trung Đông.

AP đưa tin, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo trên mạng xã hội vào tối 19/10 (theo giờ Mỹ) rằng ông đã ở Trung Đông thăm các binh sĩ đang thực hiện một "nhiệm vụ lịch sử" chưa được tiết lộ.

“Hôm nay tôi rất vinh dự được đến thăm các binh sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Những người ưu tú nhất của đất nước chúng ta đang thực hiện một nhiệm vụ lịch sử. Chúc các bạn thượng lộ bình an”, ông Hegseth viết trên mạng X ngày 19/10.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP/Julia Demaree Nikhinson.

Bài đăng này xuất hiện vài giờ sau khi Axios đưa tin rằng Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã tới Israel và gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Theo nguồn tin, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Hegseth và nhà lãnh đạo Israel Benjamin Netanyahu diễn ra tại căn cứ không quân Ovda ở miền Nam Israel.

Khi được hỏi về các chuyến thăm, Lầu Năm Góc từ chối bình luận. Đại sứ quán Israel tại Mỹ cũng chưa đưa ra phản hồi về thông tin.

Chuyến thăm Israel của Bộ trưởng Mỹ Hegseth diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel diễn ra vào tuần tới.

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