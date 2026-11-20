Hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diễn ra tại Thâm Quyến.

AP đưa tin, Hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19/11/2026.

"Cuộc thảo luận sẽ tập trung vào chủ đề thúc đẩy hòa bình thế giới”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trước khi cuộc hội đàm bắt đầu.

“Trung Quốc, Nga và Mỹ cần nêu gương trong việc hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định thế giới cũng như đóng góp nhiều hơn nữa cho sự tiến bộ của nhân loại”, ông Tập nhấn mạnh.

Trong cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc đã trao đổi về tình hình quốc tế hiện nay, đồng thời cam kết duy trì ổn định chiến lược và an ninh quốc tế.

Từ trái sang: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp ba bên tại Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19/11/2026. Ảnh: AP/Mark Schiefelbein.

Kết thúc hội nghị, 3 nước đã ra Tuyên bố hòa bình 4 điểm. Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí tăng sản lượng dầu mỏ, thúc đẩy đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân và cải tổ Liên Hợp Quốc.

Đối với vấn đề luật pháp quốc tế, 3 nhà lãnh đạo khẳng định nguyên tắc đồng thuận quốc gia, tôn trọng quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước, đồng thời phản đối việc Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và các thể chế tương tự lạm dụng quyền tài phán.

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh rằng "chiến tranh hạt nhân không thể mang lại chiến thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra".

Sau cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho hay sự kiện "diễn ra theo hướng tích cực, mang tính xây dựng và đạt nhiều kết quả tốt". Nhà lãnh đạo Nga Putin mô tả cuộc hội đàm ba bên là "cởi mở, thẳng thắn và hữu ích".

Được biết, trước khi cuộc gặp ba bên bắt đầu vào chiều 19/11, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Mỹ ca ngợi tình hữu nghị của hai bên.

Ông Tập Cận Bình cho biết mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc nhìn chung “ổn định và được cải thiện” trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Chủ tịch Trung Quốc cho biết thêm rằng hai nước cần tăng cường trao đổi thông tin về các vấn đề kinh tế và thương mại.

Tổng thống Trump cũng gặp riêng nhà lãnh đạo Nga Putin trong lịch trình làm việc hôm 19/11. Ông Trump đã gọi Tổng thống Putin là "người bạn của tôi".

“Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt trong nhiều năm qua”, ông Trump nói sau khi bắt tay với ông Putin. Cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ kéo dài khoảng 40 phút.