Ít nhất 11 người thiệt mạng trong chiến dịch vây bắt trùm ma túy Fausto Isidro Meza Flores, được biết đến với biệt danh “El Chapo Isidro”, ở Sinaloa, Mexico.

AP đưa tin, Meza Flores, một trong 10 tội phạm bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy nã gắt gao nhất, đã bị bắt giữ và đưa đến Thành phố Mexico vào ngày 21/11 sau cuộc đấu súng giữa lực lượng Mexico và các thành viên thuộc băng đảng ma túy ở thành phố Guasave đêm 20/11.

Bộ Quốc phòng Mexico chiều 21/11 cho biết 7 tay súng được cho là thuộc băng đảng ma túy và 4 binh sĩ Mexico đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng.

Khi cuộc đấu súng dữ dội lắng xuống và trở nên yên tĩnh hơn vào ngày 21/11, các chuyên gia cảnh báo rằng các thành viên của băng đảng có thể gây ra những vụ bạo lực khác trong khu vực vốn đã bị cuốn vào cuộc tranh giành địa bàn giữa các phe phái cartel đối địch.

Một chiếc xe tải chở hàng bị cháy rụi nằm trên đường cao tốc giữa Guamuchil và Guasave thuộc bang Sinaloa, Mexico, ngày 21/11/2026, sau vụ bạo lực xảy ra đêm trước đó khi chính quyền Mexico bắt giữ trùm ma túy Fausto Isidro Meza Flores tại Guasave. Ảnh: AP/Martin Urista.

Các video cho thấy người dân hoảng sợ tháo chạy tìm nơi trú ẩn, xe cộ và các cửa hàng bốc cháy,...Hành động bạo lực nhằm phô trương sức mạnh thường được các băng đảng ma túy thực hiện sau khi các thủ lĩnh bị bắt giữ hoặc tiêu diệt.

“Giao tranh diễn ra khắp Guasave. Nó lan rộng khắp thành phố”, Alma Camacho, một cư dân Guasave và cũng là nhà báo địa phương, cho biết.

Paola Sánchez, một cư dân kiêm lính cứu hỏa ở Guasave, kể lại rằng hàng nghìn người hoảng sợ vào tối 20/11 khi họ tìm nơi trú ẩn khỏi những loạt đạn dữ dội tại các cửa hàng tạp hóa và những địa điểm khác.

“Nhiều cơ sở kinh doanh đã bị thiêu rụi… cùng với ô tô và xe tải”, Sánchez nói với hãng AP.

Lính cứu hỏa của thành phố phải chờ đến sáng 21/11 để nhận lệnh từ cấp trên mới được điều động các đội cứu hỏa đầu tiên đi kiểm tra xem còn địa điểm hoặc phương tiện nào đang cháy hay không.

“Hậu quả của cuộc chiến đêm hôm trước vẫn còn đó. Xe hơi cháy rụi trên đường phố, nhiều cửa hàng Oxxo bị thiêu rụi hoàn toàn”, cư dân Camacho nói, đề cập đến chuỗi cửa hàng tiện lợi ở Mexico.