Thông tin vụ nổ súng tại Quảng trường Thời đại ở New York

Nhiều phát súng vang lên tại Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ) khiến du khách và người đi đường hoảng loạn tìm nơi trú ẩn.

AP đưa tin, vụ nổ súng xảy ra tại Quảng trường Thời đại vào ngày 18/6. Đoạn video từ camera giám sát ghi lại cho thấy ít nhất 2 người mặc đồ đen bước vào khu vực đông đúc rồi bắt đầu nổ súng, khiến du khách và người đi đường hoảng loạn tìm nơi trú ẩn.

"Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 15h40 chiều 18/6 (giờ địa phương), ngay sau khi đoàn diễu hành ăn mừng chức vô địch NBA của đội New York Knick tràn xuống đường phố ở khu Lower Manhattan. 10.000 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh cho sự kiện vinh danh chức vô địch đầu tiên của đội Knicks sau 53 năm", nguồn tin cho hay.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở một quán bar tại Austin, bang Texas, Mỹ, ngày 1/3/2026. Ảnh: AP/Jack Myer.

Vụ nổ súng xảy ra chỉ cách một chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở đó vài mét. Nghi phạm đã bị các sĩ quan đang tuần tra tại địa điểm du lịch nổi tiếng này truy đuổi.

Nguồn tin cho biết thêm, một người đã được đưa tới bệnh viện, dù không có thêm thông tin chi tiết nào được công bố.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Vài ngày trước, vào hôm 16/6, một vụ nổ súng khác cũng đã xảy ra tại Quảng trường Thời đại. Những tiếng súng nổ vang lên ở khu vực đông người, gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Một thiếu niên 17 tuổi bị thương trong vụ nổ súng này và được đưa tới bệnh viện bằng xe cảnh sát.

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