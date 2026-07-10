Syria bắt nghi phạm trong vụ đánh bom ở Damascus

Chính quyền Syria cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một số nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến hàng loạt vụ nổ gần đây ở Damascus.

AP đưa tin, Chính quyền Syria ngày 9/7 cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một số nghi phạm bị cáo buộc liên quan đến hàng loạt vụ nổ gần đây ở Damascus, bao gồm cả vụ đánh bom giữa lúc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm Syria hồi đầu tuần này.

Theo một quan chức thuộc Lực lượng An ninh Nội địa Syria, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đứng sau loạt vụ đánh bom. Tuy nhiên, nhóm cực đoan này chưa nhận trách nhiệm về các vụ tấn công.

Lực lượng an ninh Syria kiểm tra một chiếc xe gần khách sạn Four Seasons sau hai vụ nổ làm rung chuyển khu vực trước đó ở Damascus, Syria, ngày 7/7/2026. Ảnh: AP/Omar Albam.

"Lực lượng an ninh đã tiến hành các cuộc đột kích ở thủ đô Damascus và khu vực lân cận, và thành công trong việc triệt phá toàn bộ nhóm chịu trách nhiệm về các vụ đánh bom", Bộ Nội vụ Syria tuyên bố.

Thiếu tướng Ahmad al-Dalati, chỉ huy Lực lượng An ninh Nội địa khu vực nông thôn tỉnh Damascus, sau đó nói với truyền hình nhà nước rằng các nghi phạm là thành viên của một nhóm khủng bố liên kết với IS. Các nhà điều tra đã xác định được một thành viên của nhóm này sau khi xem xét đoạn phim từ camera an ninh và theo dõi người này để xác định những nghi phạm khác.

Hôm 7/7, các thiết bị, được đặt trong thùng rác và một chiếc xe đậu gần đó ở thủ đô Damascus, đã phát nổ, làm 1 người thiệt mạng và 36 người bị thương, theo số liệu được Bộ Y tế Syria công bố. Khi các vụ nổ xảy ra, Tổng thống Macron đang ở trong Phủ Tổng thống và tiếp tục cuộc gặp với Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa.

Vụ nổ ở Damascus xảy ra giữa lúc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm Syria ngày 7/7/2026. Ảnh: AP/Ghaith Alsayed.

Tuần trước, một thiết bị phát nổ tại quán cà phê gần khu phức hợp tư pháp chính của Damascus, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

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