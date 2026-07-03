Nổ lớn tại quán cà phê ở thủ đô Syria, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 9 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong vụ nổ tại một quán cà phê nổi tiếng ở thủ đô Damascus, Syria.

AP dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ và Bộ Y tế Syria cho biết, một thiết bị đã phát nổ tại quán cà phê nổi tiếng ở thủ đô Damascus hôm 2/7, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ. Lực lượng an ninh Syria đã nhanh chóng đến quán cà phê và phong tỏa khu vực để điều tra vụ tấn công.

Lực lượng an ninh Syria kiểm tra hiện trường sau khi một thiết bị nổ phát nổ tại một quán cà phê gần khu phức hợp tòa án chính ở Damascus, Syria, ngày 2/7/2026 Ảnh: AP/Ghaith Alsayed.

Bộ Nội vụ Syria cho biết trong một tuyên bố rằng đây là "thiết bị nổ tự chế thô sơ nặng khoảng 1 kg". Các nhà điều tra đang xem xét đoạn phim từ camera an ninh, thu thập bằng chứng pháp y và lấy lời khai nhân chứng.

"Những kẻ gây ra hành động khủng bố này và những kẻ đứng sau sẽ bị đưa ra trước công lý. Tất cả người liên quan sẽ không thoát khỏi trách nhiệm", tuyên bố cho hay.

Đoạn video ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người bị thương nằm trên mặt đất. Lực lượng y tế và xe cứu thương nhanh chóng đến hiện trường, sơ cứu nạn nhân, đưa những người bị thương đến các bệnh viện ở thủ đô Syria.

Quán cà phê này nằm gần khu phức hợp tư pháp chính của thủ đô Syria và là nơi thường xuyên lui tới của các luật sư làm việc trong khu vực.

Jalal Aljanani, chủ một nhà hàng bên cạnh, vội chạy về phía quán cà phê khi nghe thấy tiếng nổ và kinh hoàng trước cảnh tượng các nạn nhân nằm trên sàn nhà.

“Chúng tôi đã hỗ trợ khiêng các nạn nhân lên xe cứu thương. Nhiều người trong số họ bị thương nặng”, Jalal nói với hãng AP.

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