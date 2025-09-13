Hà Nội

Kinh doanh

Những dịch vụ "hốt bạc" trong tháng cô hồn

Tháng 7 âm lịch là thời điểm mà nhiều dịch vụ “ăn theo” nở rộ, đem lại doanh thu lớn cho người kinh doanh.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Rằm tháng 7 (còn gọi tháng cô hồn) từ lâu đã trở thành nét văn hóa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Đây là cơ hội để nhiều dịch vụ nở rộ, thu hút đông đảo khách hàng.

Dịch vụ bán đồ cúng trọn gói

Một trong những dịch vụ hút khách nhất tháng 7 âm lịch là bán mâm cúng cô hồn. Từ mâm cúng đơn giản chỉ vài trăm nghìn đến mâm cúng cao cấp cả triệu đồng, người tiêu dùng có thể đặt trọn gói từ xa và được giao tận nhà.

Nhiều cửa hàng còn tung ra gói combo cúng Rằm tháng 7, bao gồm hương, vàng mã, đồ mặn, đồ chay và trái cây, giúp gia chủ tiết kiệm thời gian chuẩn bị. Đây là dịch vụ “hốt bạc” bởi nhu cầu gần như tăng gấp đôi so với các tháng khác trong năm.

Vàng mã, đồ lễ

Chợ vàng mã những ngày này tấp nập hơn bao giờ hết. Ngoài vàng mã truyền thống, nhiều nơi còn sáng tạo ra “hàng mã cao cấp” như điện thoại, xe hơi, biệt thự, thẻ ATM in tên gia chủ… nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của khách hàng.

co-hon.jpg
Vàng mã là mặt hàng hút khách trong tháng cô hồn. Ảnh minh họa

Giá bán dao động từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng cho một bộ lễ, nhưng vẫn rất đắt khách.

Dịch vụ cúng online

Cúng online là xu hướng mới trong vài năm gần đây, đặc biệt được giới trẻ và dân văn phòng lựa chọn. Chỉ cần đặt dịch vụ qua website hoặc ứng dụng, mọi khâu từ chuẩn bị lễ vật đến khấn vái, hóa vàng đều được thực hiện thay. Gia chủ có thể theo dõi qua livestream.

Mức giá dịch vụ dao động từ 300.000 – 2 triệu đồng/lần, giúp các công ty dịch vụ thu về nguồn lợi nhuận không nhỏ.

Dịch vụ sửa sang, dọn dẹp nhà cửa

Một số gia đình tranh thủ tháng cô hồn để tẩy uế, dọn dẹp nhà cửa, sơn sửa cổng ngõ nhằm “xua đuổi điều xấu”.

Nhờ vậy, dịch vụ tổng vệ sinh, phun khử khuẩn, dọn nhà theo giờ tăng doanh thu mạnh.

Bất động sản

Những điều cần lưu ý khi mua bán nhà đất trong tháng cô hồn

Khi mua bán nhà đất trong tháng cô hồn, người mua và người bán cần chuẩn bị kỹ về pháp lý, giá cả và tâm lý.

Tháng 7 âm lịch, dân gian thường gọi là tháng cô hồn hay tháng xá tội vong nhân, từ lâu đã gắn liền với nhiều kiêng kỵ trong đời sống người Việt. Một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ là mua bán bất động sản.

Nhiều người e ngại việc ký hợp đồng, giao dịch nhà đất trong thời gian này vì lo sợ xui xẻo. Tuy nhiên, với những ai có nhu cầu thực sự, đây có thể là thời điểm tốt để thương lượng giá. Tuy nhiên, khi mua cần lưu ý một số vấn đề sau.

Xem chi tiết

Bất động sản

Có nên mua nhà trong tháng cô hồn?

Theo quan niệm dân gian, giao dịch bất động sản trong tháng cô hồn sẽ mang lại điều không may mắn, nhưng điều này không có cơ sở khoa học.

Tâm lý kiêng kỵ ảnh hưởng đến thị trường

Tháng 7 âm lịch, hay còn gọi tháng cô hồn, từ lâu đã gắn liền với nhiều quan niệm dân gian về tâm linh. Theo quan niệm truyền thống, đây là thời điểm “cửa âm phủ mở ra”, vong linh được trở về dương thế, nên nhiều người kiêng kỵ làm những việc lớn như khởi công xây dựng, cưới hỏi hay mua bán nhà đất. Điều này từng khiến thị trường bất động sản gần như “đóng băng” vào tháng 7 âm lịch.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Dịch vụ hút khách bậc nhất ngày Rằm tháng 7

Các dịch vụ từ mâm cúng trọn gói, viết sớ cầu siêu đến ship đồ tại nhà...giúp thị trường sôi động mỗi mùa Vu Lan.

Rằm tháng 7 (còn gọi là lễ Vu lan báo hiếu) từ lâu đã trở thành nét văn hóa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Đây là cơ hội để nhiều dịch vụ nở rộ, thu hút đông đảo khách hàng.

Mâm cúng trọn gói: Đáp ứng nhu cầu của những gia đình bận rộn, các dịch vụ này cung cấp mâm cúng mặn hoặc chay đã được chuẩn bị sẵn, bao gồm gà luộc, xôi, nem, rau củ,...

Xem chi tiết

