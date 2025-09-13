Những dịch vụ "hốt bạc" trong tháng cô hồn

Tháng 7 âm lịch là thời điểm mà nhiều dịch vụ “ăn theo” nở rộ, đem lại doanh thu lớn cho người kinh doanh.

Rằm tháng 7 (còn gọi tháng cô hồn) từ lâu đã trở thành nét văn hóa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Đây là cơ hội để nhiều dịch vụ nở rộ, thu hút đông đảo khách hàng.

Dịch vụ bán đồ cúng trọn gói

Một trong những dịch vụ hút khách nhất tháng 7 âm lịch là bán mâm cúng cô hồn. Từ mâm cúng đơn giản chỉ vài trăm nghìn đến mâm cúng cao cấp cả triệu đồng, người tiêu dùng có thể đặt trọn gói từ xa và được giao tận nhà.

Nhiều cửa hàng còn tung ra gói combo cúng Rằm tháng 7, bao gồm hương, vàng mã, đồ mặn, đồ chay và trái cây, giúp gia chủ tiết kiệm thời gian chuẩn bị. Đây là dịch vụ “hốt bạc” bởi nhu cầu gần như tăng gấp đôi so với các tháng khác trong năm.

Vàng mã, đồ lễ

Chợ vàng mã những ngày này tấp nập hơn bao giờ hết. Ngoài vàng mã truyền thống, nhiều nơi còn sáng tạo ra “hàng mã cao cấp” như điện thoại, xe hơi, biệt thự, thẻ ATM in tên gia chủ… nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của khách hàng.

Vàng mã là mặt hàng hút khách trong tháng cô hồn. Ảnh minh họa

Giá bán dao động từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng cho một bộ lễ, nhưng vẫn rất đắt khách.

Dịch vụ cúng online

Cúng online là xu hướng mới trong vài năm gần đây, đặc biệt được giới trẻ và dân văn phòng lựa chọn. Chỉ cần đặt dịch vụ qua website hoặc ứng dụng, mọi khâu từ chuẩn bị lễ vật đến khấn vái, hóa vàng đều được thực hiện thay. Gia chủ có thể theo dõi qua livestream.

Mức giá dịch vụ dao động từ 300.000 – 2 triệu đồng/lần, giúp các công ty dịch vụ thu về nguồn lợi nhuận không nhỏ.

Dịch vụ sửa sang, dọn dẹp nhà cửa

Một số gia đình tranh thủ tháng cô hồn để tẩy uế, dọn dẹp nhà cửa, sơn sửa cổng ngõ nhằm “xua đuổi điều xấu”.

Nhờ vậy, dịch vụ tổng vệ sinh, phun khử khuẩn, dọn nhà theo giờ tăng doanh thu mạnh.