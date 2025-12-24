Hà Nội

Kinh doanh

Công ty TNHH Pro Well Việt Nam bị xử phạt 85 triệu đồng

Do vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Công ty TNHH Pro Well Việt Nam đã bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 85 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 24/12, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị vừa ban hành Quyết định xử phạt Công ty TNHH Pro Well Việt Nam.

Theo đó, Công ty TNHH Pro Well Việt Nam đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính “không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

cong-ty-tnhh-pro-well.jpg
Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, không thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án được quy định tại khoản 7, Điều 1 của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5400003809, chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 26/12/2023 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp cho dự án Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Pro Well Việt Nam tại KCN Long Khánh, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai cho phù hợp với thực tế triển khai dự án đầu tư.

Hành vi vi phạm này được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Do vậy, Công ty TNHH Pro Well (Việt Nam) bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 85 triệu đồng và buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

