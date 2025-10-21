Nhóm thanh, thiếu niên ở Hải Phòng đua xe, xịt hơi cay trên đường

Nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô chặn, ép xe, dùng bình xịt hơi cay tấn công một thanh niên chạy xe mô tô chở một người khác.

Ngày 21/10, Công an TP Hải Phòng thông tin, thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố về Phòng chống tội phạm đường phố, Thượng tá Bùi Văn Minh, Trưởng Công an phường Thuỷ Nguyên đã chỉ đạo thành lập Tổ tuần tra phối hợp (Tổ Phòng chống tội phạm và Cảnh sát trật tự) thực hiện nhiệm vụ chống tội phạm đường phố, tập trung đối tượng là thanh thiếu niên lạng lách đánh võng, đua xe, nẹt bô, tự ý thay đổi kết cấu phương tiện (độ xe) trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường nhất là tuyến đường 359...

Qua đó, Công an phường Thuỷ Nguyên phát hiện, điều tra, và làm rõ 1 vụ gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, hồi 22h00, ngày 10/10, nhóm các đối tượng điều khiển xe mô tô chặn, ép xe, dùng bình xịt hơi cay tấn công NVP, sinh năm 2009, trú tại phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng điều khiển xe mô tô chở 1 người khác.

Công an phường Thuỷ Nguyên đã tổ chức vận động các đối tượng liên quan.

Kết quả 8 đối tượng đã đến đầu thú, thừa nhận về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Đỗ Văn T, sinh ngày 14/12/2009, Trần Nguyên Vũ, sinh ngày 20/9/2007 và Nguyễn Phú Tuấn Kiệt, sinh ngày 5/9/2006 cùng trú tại phường Hòa Bình, Hải Phòng; Vũ Đình Bảo, sinh ngày 2/1/2008 và Nguyễn Phú Vũ Phong, sinh ngày 28/9/2008, cùng trú tại phường Bạch Đằng, Hải Phòng; Trần Văn Hưng, sinh ngày 14/9/2009 trú tại phường Thiên Hương, Hải Phòng; Nguyễn Phú Vũ Phong, sinh ngày 28/9/2008, trú tại phường Bạch Đằng, Hải Phòng; Đặng Khắc Doanh, sinh ngày 8/6/2008, trú tại phường Lê ÍchMộc, Hải Phòng; Đinh Quang Thành, sinh ngày 28/12/2004 trú tại phường An Hải, Hải Phòng. Các đối tượng trên cũng giao nộp 1 bình xịt hơi cay 3 xe mô tô.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hải Phòng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng: Nguyễn Phú Tuấn Kiệt, Trần Văn Hưng, Vũ Đình Bảo, Nguyễn Phú Vũ Phong, Đinh Quang Thành, Trần Nguyên Vũ, Đặng Khắc Doanh về hành vi gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

