Xã hội

Bắt 6 đối tượng cầm dao truy đuổi người đi đường ở Đà Nẵng

Nhóm đối tượng ở Đà Nẵng đi xe máy, dùng dao tự chế truy đuổi chém người đi đường gây thương tích.

Thanh Hà

Ngày 9/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thôn Khánh Tân, xã Tam Dân (nay là xã Phú Ninh).

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Huỳnh Tấn Dũng (SN 2004), Nguyễn Gia Bảo (SN 2004), Nguyễn Ngọc Thiệu (SN 2006), Nguyễn Tấn Phát (SN 2007), Đào Quang Ty (SN 2007) và Phạm Văn Hiếu (SN 2009), cùng trú xã Sơn Cẩm Hà, Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra, tối 16/5, nhóm thanh thiếu niên này tụ tập uống cà phê rồi rủ nhau dạo chơi qua nhiều địa bàn.

hh.png
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trên đường đi, các đối tượng chuẩn bị sẵn dao tự chế với lý do “phòng thân”. Khi thấy 2 người đi đường, chỉ vì lời hô “quay lại” của Dũng, cả nhóm lập tức quay đầu xe truy đuổi, dùng dao tấn công khiến 2 người bị thương.

Hành vi của nhóm thanh thiếu niên thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân địa phương lo lắng, bức xúc.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 2 con dao tự chế dài từ 65 – 76 cm, 3 xe mô tô sử dụng khi gây án và mũ bảo hiểm của bị hại có dấu vết chém.

Kết luận giám định pháp y xác định anh N.T.H. (SN 1998) bị thương tích 4%, em T.V.Đ. (SN 2009) bị thương tích 2%.

Cơ quan công an kêu gọi gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần tăng cường giáo dục, định hướng, giúp thanh thiếu niên nhận thức đúng, rèn luyện lối sống có trách nhiệm, tôn trọng pháp luật. Một phút manh động có thể đánh đổi cả tương lai, đừng để tuổi trẻ bị “lạc lối” chỉ vì sự bồng bột thoáng qua.

Hiện, vụ việc đang được Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
#Đà Nẵng #bắt giam #điều tra #gây rối #truy đuổi #cầm dao

