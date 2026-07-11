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Xã hội

Nhóm đối tượng dùng mã tấu truy đuổi gây hỗn loạn ở TP HCM

Một nhóm thanh niên mang theo dao, mã tấu tự chế truy đuổi nhóm khác rồi đập phá xe máy ngay trên đường Nguyễn Thái Học (phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM).

Xuân Danh

Ngày 11/7, Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra, làm rõ vụ một nhóm thanh niên cầm hung khí truy đuổi, đập phá xe máy xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhiều thanh niên mang theo dao, mã tấu tự chế truy đuổi một nhóm người rồi đập phá xe máy ngay giữa đường phố, khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ.Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h rạng sáng ngày 10/7 trên đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh.

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Nhóm đối tượng cầm hung khí xông vào khu chung cư gây hoảng loạn người dân

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe máy dừng trước lối vào một khu chung cư trên đường Nguyễn Thái Học. Khi một người trong nhóm lấy đồ từ áo khoác treo trên xe để mang vào bên trong chung cư thì bất ngờ có khoảng 5 thanh niên đi trên xe máy áp sát.

Phát hiện nhóm đối phương cầm theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao và mã tấu tự chế lao đến, 4 thanh niên hoảng hốt bỏ lại xe máy, chạy vào khu chung cư để lánh nạn. Không truy đuổi được, nhóm mang hung khí quay lại dùng dao, mã tấu chặt, đập phá chiếc xe máy nằm dưới lòng đường rồi nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh tại khu vực ghi lại.

Theo người dân địa phương, trong nhóm bị truy đuổi có người đang sinh sống tại khu chung cư này. Đêm xảy ra vụ việc, cả nhóm vừa đi chơi về thì bất ngờ bị truy sát. May mắn không có ai bị thương, tuy nhiên một xe máy bị hư hỏng nặng sau khi bị đập phá.

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Không "xử" được người cần tìm, nhóm đối tượng dùng mã tấu chặt, đập phá chiếc xe máy nằm dưới lòng đường rồi nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường

Chiếc xe máy bị hư hỏng do anh V. (18 tuổi) điều khiển. V. hiện sống cùng bà ngoại tại khu chung cư và làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. Gia đình cho biết hoàn toàn bất ngờ trước sự việc và chưa rõ nguyên nhân vì sao V. cùng nhóm bạn lại bị một nhóm người mang hung khí truy đuổi.

Hiện Công an phường Cầu Ông Lãnh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tiếp tục xác minh, truy tìm những người liên quan và làm rõ động cơ của vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Mời quý độc giả xem video nhóm thanh niên cầm dao, mã tấu truy đuổi, đập phá xe máy giữa trung tâm TP HCM
#hung khí #đập phá

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