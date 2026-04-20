Nhóm người cầm hung khí hỗn chiến ở KCN Sóng Thần 2

Xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp trong quá trình làm việc, hai thanh niên thách thức hẹn nhau ra ngoài công ty dùng hung khí “giải quyết” gây cảnh náo loạn.

Xuân Danh

Chiều 20/4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào chiều 18/4 tại khu vực trước cổng Công ty TNHH thực phẩm Rita, đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2 (phường Dĩ An, TP HCM).

Hai thanh niên cầm hung khí trên đường khiến nhiều người hoảng loạn

Các đối tượng được xác định là Nguyễn Trọng Tân (SN 1991), L.Đ.M. (SN 1990), Châu Văn Loan (SN 2000) và Nguyễn Minh Kha (SN 2002). Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày18/4, trong lúc làm việc tại công ty, Tân xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp M. Hai bên cự cãi, thách thức và hẹn gặp nhau sau giờ tan ca để “giải quyết”.

Đến khoảng 18h15, sau khi tan ca, Tân gọi Loan và Kha đến hỗ trợ. Loan điều khiển xe máy mang theo một mã tấu tự chế, chở Kha đến trước cổng công ty chờ sẵn. Khi gặp M, nhóm của Tân đã dùng nón bảo hiểm tấn công vào vùng đầu nạn nhân, đồng thời Loan rút mã tấu ra đe dọa, dẫn đến cảnh hỗn loạn, đuổi đánh nhau ra khu vực đường Đại lộ Thống Nhất.

Vụ việc diễn ra trong khoảng 5 phút, được nhiều người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an KCN Sóng Thần, Công an phường Dĩ An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai truy xét và đưa tất cả đối tượng liên quan về cơ quan công an việc. Đồng thời thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Bước đầu xác định, hành vi của các đối tượng mang tính chất manh động, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự khu vực. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Xã hội

Bắt đối tượng chém người trong vụ hỗn chiến trên tỉnh lộ ở Phú Thọ

Sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Cảnh sát hình sự Phú Thọ đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án trong vụ hỗn chiến khiến một người bị thương nặng.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 2003, trú tại thôn Lộ Viên, xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, ngày 4/1, Công an xã Tam Dương Bắc tiếp nhận tin báo về việc một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí, dồn đuổi và đánh nhau trên tuyến Tỉnh lộ 310 theo hướng xã Tam Đảo đi xã Tam Dương Bắc. Vụ xô xát khiến Hà Văn Vinh (SN 2008, trú tại thôn Trại Mới, xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh) bị thương nặng ở vùng đầu, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên dùng hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Cơ quan chức năng Nghệ An đã kịp thời ngăn chặn nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí nhằm gây rối trật tự công cộng.

Ngày 28/7, thông tin từ Công an phường Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn nhóm gồm 7 đối tượng mang theo hung khí nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, vào tối 16/7, thông qua công tác nắm tình hình và tuần tra bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an phường Hoàng Mai phát hiện, kiểm tra 02 đối tượng có biểu hiện nghi vấn điều khiển xe môtô mang theo 01 con dao rựa.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng hỗn chiến trong đêm ở Lâm Đồng

Do mâu thuẫn cá nhân, nhóm của Võ Thế Anh và nhóm của Nguyễn Cao Nhật Huy mang theo hung khí lao vào đánh nhau, la hét, rượt đuổi nhau đường phố.

Ngày 23/8, thông tin từ Công an xã Hoài Đức (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt thêm 4 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào khuya 14/7.

Cụ thể, 4 đối tượng bị bắt, gồm: Nguyễn Trường Huy (SN 2005), Nguyễn Duy Tân (SN 2006), Nguyễn Cao Nhật Huy (SN 2008), Nguyễn Hà Lâm (SN 2002), cùng trú xã Hoài Đức.

Xem chi tiết

