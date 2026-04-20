Nhóm người cầm hung khí hỗn chiến ở KCN Sóng Thần 2

Xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp trong quá trình làm việc, hai thanh niên thách thức hẹn nhau ra ngoài công ty dùng hung khí “giải quyết” gây cảnh náo loạn.

Chiều 20/4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào chiều 18/4 tại khu vực trước cổng Công ty TNHH thực phẩm Rita, đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2 (phường Dĩ An, TP HCM).

Hai thanh niên cầm hung khí trên đường khiến nhiều người hoảng loạn

Các đối tượng được xác định là Nguyễn Trọng Tân (SN 1991), L.Đ.M. (SN 1990), Châu Văn Loan (SN 2000) và Nguyễn Minh Kha (SN 2002). Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày18/4, trong lúc làm việc tại công ty, Tân xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp M. Hai bên cự cãi, thách thức và hẹn gặp nhau sau giờ tan ca để “giải quyết”.

Đến khoảng 18h15, sau khi tan ca, Tân gọi Loan và Kha đến hỗ trợ. Loan điều khiển xe máy mang theo một mã tấu tự chế, chở Kha đến trước cổng công ty chờ sẵn. Khi gặp M, nhóm của Tân đã dùng nón bảo hiểm tấn công vào vùng đầu nạn nhân, đồng thời Loan rút mã tấu ra đe dọa, dẫn đến cảnh hỗn loạn, đuổi đánh nhau ra khu vực đường Đại lộ Thống Nhất.

Vụ việc diễn ra trong khoảng 5 phút, được nhiều người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an KCN Sóng Thần, Công an phường Dĩ An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai truy xét và đưa tất cả đối tượng liên quan về cơ quan công an việc. Đồng thời thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Bước đầu xác định, hành vi của các đối tượng mang tính chất manh động, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự khu vực. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.