Khởi tố 20 đối tượng mang hung khí gây rối trật tự công cộng ở Quảng Ninh

Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Yên Tử vào rạng sáng ngày 11/01/2026.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trang Facebook “Uông Bí 24h” đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, hò hét, gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực gần vòng xuyến ngã ba đường Quốc lộ 10, thuộc phường Yên Tử.

Nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp Công an phường Yên Tử tổ chức xác minh, điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.

Kết quả điều tra xác định: Do mâu thuẫn, khiêu khích nhau trên mạng xã hội TikTok, một nhóm gồm 13 nam thanh thiếu niên sinh sống tại thành phố Hải Phòng đã chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng tự chế gắn ống tuýp kim loại, đinh ba, súng ná cao su bắn đạn, vỏ chai thủy tinh; đồng thời mang theo áo phao, mặt nạ, sử dụng xe mô tô di chuyển sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh với mục đích tìm nhóm thanh thiếu niên khác để đánh nhau.

Khi di chuyển qua khu vực cầu Đá Bạc, phường Yên Tử, nhóm này đã gặp và xảy ra mâu thuẫn, khiêu khích, truy đuổi với một nhóm gồm 9 nam thanh thiếu niên sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Khoảng 1 giờ 24 phút ngày 11/1/2026, tại đoạn đường từ Km3+400 đến Km0 Quốc lộ 10, thuộc phường Yên Tử, hai nhóm đã sử dụng hung khí, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, hò hét, chửi bới, truy đuổi nhau trên đường, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và mất an toàn cho người tham gia giao thông, khiến quần chúng nhân dân hoang mang, lo lắng.

Ngày 13/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 20 đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ. Các đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 22 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng và một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi thu thập, củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng, ngày 19/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

