Kịp thời giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt trong đám cháy

Cảnh sát Thanh Hóa nhường mặt nạ phòng độc để đảm bảo hô hấp cho nạn nhân trong vụ cháy, sau đó nhanh chóng đưa ra ngoài an toàn và chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 14/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều 13/8, một vụ cháy nhà dân xảy ra tại phường Hạc Thành (Thanh Hóa) đã được lực lượng của đơn vị kịp thời khống chế, giải cứu một người đàn ông bị mắc kẹt.

Trước đó lúc 15h43 ngày 13/8, Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại nhà bà N.T.L. trên đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Ngọc Trạo cũ), bên trong có người bị mắc kẹt.

Quá trình tiếp cận, cảnh sát phát hiện anh N.T.H. bị mắc kẹt trong nhà với tình trạng bị nhiễm khói.

Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã huy động 4 phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường để phối hợp tổ chức chữa cháy, cứu người mắc kẹt ra ngoài.

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện khu vực gác xép đang bốc cháy dữ dội.

Quá trình tiếp cận, cảnh sát phát hiện anh N.T.H. (SN 1989, con trai bà L.) bị mắc kẹt trong nhà với tình trạng bị nhiễm khói. Lực lượng cảnh sát lập tức nhường mặt nạ phòng độc để đảm bảo hô hấp cho nạn nhân, sau đó nhanh chóng đưa anh này ra ngoài và chuyển đi cấp cứu kịp thời. Đến 16h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

