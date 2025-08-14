Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kịp thời giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt trong đám cháy

Cảnh sát Thanh Hóa nhường mặt nạ phòng độc để đảm bảo hô hấp cho nạn nhân trong vụ cháy, sau đó nhanh chóng đưa ra ngoài an toàn và chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Thanh Hà

Ngày 14/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều 13/8, một vụ cháy nhà dân xảy ra tại phường Hạc Thành (Thanh Hóa) đã được lực lượng của đơn vị kịp thời khống chế, giải cứu một người đàn ông bị mắc kẹt.

Trước đó lúc 15h43 ngày 13/8, Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại nhà bà N.T.L. trên đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Ngọc Trạo cũ), bên trong có người bị mắc kẹt.

beautyplus-image-enhancer-1755136245672-5122-285.jpg
Quá trình tiếp cận, cảnh sát phát hiện anh N.T.H. bị mắc kẹt trong nhà với tình trạng bị nhiễm khói.

Ngay lập tức, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã huy động 4 phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường để phối hợp tổ chức chữa cháy, cứu người mắc kẹt ra ngoài.

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện khu vực gác xép đang bốc cháy dữ dội.

Quá trình tiếp cận, cảnh sát phát hiện anh N.T.H. (SN 1989, con trai bà L.) bị mắc kẹt trong nhà với tình trạng bị nhiễm khói. Lực lượng cảnh sát lập tức nhường mặt nạ phòng độc để đảm bảo hô hấp cho nạn nhân, sau đó nhanh chóng đưa anh này ra ngoài và chuyển đi cấp cứu kịp thời. Đến 16h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ, 3 người tử vong:

(Nguồn: THĐT)
#giải cứu #khống chế #mắc kẹt #đám cháy #cảnh sát #Thanh Hóa

Bài liên quan

Xã hội

Giải cứu 5 người thoát khỏi ngôi nhà đang cháy trong đêm ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã kịp thời cứu 5 người thoát khỏi đám cháy xảy ra trong đêm tại một ngôi nhà 2 tầng trên đường Thăng Long.

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa giải cứu 5 người thoát khỏi đám cháy trong đêm.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22h ngày 13/8, tại ngôi nhà 2 tầng trên đường Thăng Long, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Bảo Khuyên Susan "cháy phố" với phong cách Y2K đầy mê hoặc

Hot girl Bảo Khuyên Susan mới đây tiếp tục khẳng định phong cách thời trang biến hóa đa dạng của mình với loạt ảnh mới "cháy phố" trong trang phục đậm chất Y2K.

1-686.jpg
Gây ấn tượng với phong cách thời trang độc đáo, không "đụng hàng", Bảo Khuyên Susan mới đây vừa đăng tải loạt ảnh mới với style Y2K đầy thu hút. (Ảnh: IGNV)
2-9463.jpg
Không chỉ cuốn hút ánh nhìn bằng vẻ ngoài cá tính, cô nàng còn thể hiện sự am hiểu và khả năng kết hợp trang phục tinh tế, đưa người xem trở về thập niên 2000 đầy hoài niệm nhưng vẫn rất hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Xem chi tiết

Xe

Xiaomi YU7 chưa bán đã "cháy hàng", CEO khuyên khách đừng mua?

CEO Xiaomi – ông Lei Jun bất ngờ lên tiếng khuyên khách hàng nên cân nhắc mua xe Xiaomi YU7 từ các thương hiệu đối thủ nếu không thể chờ đợi thêm quá lâu.

1-4581.jpg
Trong khi mẫu crossover điện YU7 vẫn đang trong giai đoạn tăng tốc sản xuất, thời gian chờ giao xe đã vượt quá một năm. Tình trạng này khiến CEO Xiaomi – ông Lei Jun – bất ngờ lên tiếng khuyên khách hàng nên cân nhắc mua xe từ các thương hiệu đối thủ nếu không thể chờ đợi thêm.
2-7457.jpg
YU7 là mẫu ô tô điện thứ hai của Xiaomi, nối tiếp thành công của chiếc sedan SU7 – mẫu xe đã vượt qua cả Tesla Model 3 về doanh số tại Trung Quốc kể từ khi ra mắt đầu năm 2024.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới