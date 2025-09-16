Nhóm bạn dắt nhau vào tù vì đi cướp áo khoác, dép xỏ ngón

Với hành vi cướp tài sản, nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn TP. Huế cùng lĩnh gần 10 năm tù giam.

Ngày 16/9, Toà án Nhân dân khu vực 1 Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo, gồm: Đinh Nguyễn Minh Khang (SN 2007), Nguyễn Nhật Lê Tuấn (SN 2008), Hồ Văn Lâm (SN 2009), Hồ Văn Long (SN 2009), Ngô Anh Tú (SN 2008) và Nguyễn Văn Tình (SN 2008, cùng trú trú tại TP Huế) về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, chiều 7/3, nhóm bị cáo đi chơi, uống nước thì thấy Tuấn và Tình mặc áo mỏng khi thời tiết còn lạnh; Khang bị đứt dép, xe sắp hết xăng và không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi “kiếm tiền”.

Khi Khang đề xuất ý định chặn đường các em học sinh đi học về để cướp tài sản, cả nhóm đồng ý. Cả nhóm chở nhau cùng di chuyển trên 3 xe máy đi tìm "con mồi".

Các bị cáo tại phiên toà.

Tối cùng ngày, tại phường Hóa Châu (TP Huế), nhóm này chặn xe đạp điện của 2 nam sinh, dùng vỏ chai bia đe dọa, buộc các em cởi áo khoác và giao nộp dép. Khang trực tiếp lấy 2 áo khoác, đưa một chiếc cho Tuấn, một chiếc cho Tình và mình chiếm đoạt đôi dép xỏ ngón.

Đến khoảng 21h, tại đường Huyền Trân Công Chúa (phường Thủy Xuân), nhóm này chặn xe một nam sinh khác rồi đe dọa, giả vờ rút dao và yêu cầu đưa tiền đổ xăng.

Do hoảng sợ, nạn nhân đã đưa 20.000 đồng, cả nhóm cho đi. Chỉ 10 phút sau, nhóm tiếp tục chặn một em học sinh đi xe đạp điện khác rồi đe dọa và chiếm đoạt 20.000 đồng.

Tổng cộng nhóm này đã chiếm đoạt được 2 áo khoác cùng một đôi dép xỏ ngón (tổng giá trị 55.000 đồng) và 40.000 đồng tiền mặt. Sau khi gây án, nhóm tập trung dưới chân cầu Trường Tiền, dùng số tiền cướp được để đổ xăng và tiêu xài.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Nguyễn Minh Khang 39 tháng tù; Nguyễn Nhật Lê Tuấn và Ngô Anh Tú cùng mức án 30 tháng tù; Nguyễn Văn Tình 27 tháng tù; bị cáo Hồ Văn Lâm và Hồ Văn Long 18 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

