Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhóm bạn dắt nhau vào tù vì đi cướp áo khoác, dép xỏ ngón

Với hành vi cướp tài sản, nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn TP. Huế cùng lĩnh gần 10 năm tù giam.

Hạo Nhiên

Ngày 16/9, Toà án Nhân dân khu vực 1 Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo, gồm: Đinh Nguyễn Minh Khang (SN 2007), Nguyễn Nhật Lê Tuấn (SN 2008), Hồ Văn Lâm (SN 2009), Hồ Văn Long (SN 2009), Ngô Anh Tú (SN 2008) và Nguyễn Văn Tình (SN 2008, cùng trú trú tại TP Huế) về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, chiều 7/3, nhóm bị cáo đi chơi, uống nước thì thấy Tuấn và Tình mặc áo mỏng khi thời tiết còn lạnh; Khang bị đứt dép, xe sắp hết xăng và không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi “kiếm tiền”.

Khi Khang đề xuất ý định chặn đường các em học sinh đi học về để cướp tài sản, cả nhóm đồng ý. Cả nhóm chở nhau cùng di chuyển trên 3 xe máy đi tìm "con mồi".

cac-bi-cao-di-kiem-tien-cuop-giat-1758016527274193790047.jpg
Các bị cáo tại phiên toà.

Tối cùng ngày, tại phường Hóa Châu (TP Huế), nhóm này chặn xe đạp điện của 2 nam sinh, dùng vỏ chai bia đe dọa, buộc các em cởi áo khoác và giao nộp dép. Khang trực tiếp lấy 2 áo khoác, đưa một chiếc cho Tuấn, một chiếc cho Tình và mình chiếm đoạt đôi dép xỏ ngón.

Đến khoảng 21h, tại đường Huyền Trân Công Chúa (phường Thủy Xuân), nhóm này chặn xe một nam sinh khác rồi đe dọa, giả vờ rút dao và yêu cầu đưa tiền đổ xăng.

Do hoảng sợ, nạn nhân đã đưa 20.000 đồng, cả nhóm cho đi. Chỉ 10 phút sau, nhóm tiếp tục chặn một em học sinh đi xe đạp điện khác rồi đe dọa và chiếm đoạt 20.000 đồng.

Tổng cộng nhóm này đã chiếm đoạt được 2 áo khoác cùng một đôi dép xỏ ngón (tổng giá trị 55.000 đồng) và 40.000 đồng tiền mặt. Sau khi gây án, nhóm tập trung dưới chân cầu Trường Tiền, dùng số tiền cướp được để đổ xăng và tiêu xài.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Nguyễn Minh Khang 39 tháng tù; Nguyễn Nhật Lê Tuấn và Ngô Anh Tú cùng mức án 30 tháng tù; Nguyễn Văn Tình 27 tháng tù; bị cáo Hồ Văn Lâm và Hồ Văn Long 18 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Cướp giật #tài sản #Công an #TP Huế #nhóm bạn #lĩnh án

Bài liên quan

Xã hội

Công an Hà Nội tìm bị hại trong các vụ cướp, cướp giật tài sản

Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án Cướp tài sản xảy ra tại phường Thượng Cát ngày 1/8/2025.

5.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Đức Trinh (SN 1991; HKTT: Trấn Yên, Lào Cai), Lê Minh Anh (SN 2002; HKTT: Ngọc Sơn, Thanh Hoá), Trần Văn Nam (SN 1990; HKTT: Hồng Sơn, Hà Nội) về hành vi Cướp tài sản. Ngoài ra các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 1 vụ Cướp tài sản và 3 vụ Cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng dàn cảnh hỏi mua điện thoại rồi cướp giật

Một đối tượng đến hỏi mua điện thoại di động, nhân lúc chủ cửa hàng sơ suất, đã cầm điện thoại bỏ chạy ra xe mô tô đợi sẵn rồi tẩu thoát…

Ngày 12/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, truy xét, Công an phường Vỵ Khê vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, bắt giữ Võ Trần Thanh Tùng, sinh năm 2006; Võ Trần Tùng Dương, sinh năm 2008, cùng có hộ khẩu thường trú tại phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi; hiện trú tại ngõ 185 đường Trần Quang Khải, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”…

capture-4894.png
Các đối tượng Võ Trần Thanh Tùng, Võ Trần Tùng Dương tại Công an phường Vỵ Khê.
Xem chi tiết

Xã hội

“Cõng” 4 tiền án, vừa ra tù lại đi cướp giật tài sản

Sau gần 5 giờ truy xét, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Ngày 2/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Trần Ngọc Tuấn (SN 1978, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), để điều tra về tội “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 11h40 ngày 31/7, Công an phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của chị H.T.T.H. (SN 1998, tỉnh Quảng Trị) về việc bị một nam thanh niên giật túi xách trong cốp xe máy, khi đang dừng lại mở cốp xe để lấy áo chống nắng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới