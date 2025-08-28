Hà Nội

Xã hội

Công an Hà Nội tìm bị hại trong các vụ cướp, cướp giật tài sản

Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án Cướp tài sản xảy ra tại phường Thượng Cát ngày 1/8/2025.

Gia Đạt
5.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Đức Trinh (SN 1991; HKTT: Trấn Yên, Lào Cai), Lê Minh Anh (SN 2002; HKTT: Ngọc Sơn, Thanh Hoá), Trần Văn Nam (SN 1990; HKTT: Hồng Sơn, Hà Nội) về hành vi Cướp tài sản. Ngoài ra các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 1 vụ Cướp tài sản và 3 vụ Cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

- Vụ thứ nhất: Khoảng 12h30' ngày 30/7/2025, Nguyễn Đức Trình điều khiển xe máy Honda SH màu đen không biển kiểm soát chở Lê Minh Anh đến khu vực đường Sùng Khang, phường Thượng Cát thì phát hiện một người phụ nữ mặc quần áo xe ôm công nghệ đi xe máy Honda Wave màu đỏ. Sau đó Trình thuê người phụ nữ đi vào khu đất trống tại KĐT Avenue Garden Tây Tựu để chở đồ. Khi người phụ nữ vào khu vực đất trống trên thì Trình cùng Minh Anh dùng dao khống chế cướp của người phụ nữ 01 chiếc điện thoại OPPO màu đen và số tiền 1 triệu đồng.

- Vụ thứ 2: Khoảng 20h30' ngày 31/7/2025, Nam điều khiển xe máy Honda Airblade màu đỏ đen không biển kiểm soát chở Lê Minh Anh ngồi sau giật 1 chiếc điện thoại SamSung Galaxy Note 20 Ultra màu đen của một người nam giới tai khu vực trước số Lô 26 TT1 KĐT Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

- Vụ thứ 3: Khoảng 21h ngày 02/8/2025, Nam điều khiển xe máy Honda Airblade màu đỏ đen không gắn kiểm soát chở Lê Minh Anh ngồi sau, giật 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 11 màu đỏ của một người nam giới tại khu vực trước số nhà 30 ngách 36 ngõ 180 đường Đình Thôn, phường Từ Liêm, Hà Nội.

- Vụ thứ 4: Khoảng 12h30' ngày 04/8/2025, Nam điều khiển xe máy Honda Airblade màu đỏ đen không biển kiểm soát chở Lê Minh Anh ngồi sau, giật 1 chiếc điện thoại SamSung S24 Ultra màu vàng của một nam giới tại khu vực trước nhà văn hoá KĐT Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại trong các vụ việc trên thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (Đồng chí Nguyễn Thành Trung - Đội Trọng Án; SĐT: 0369894266) để giải quyết vụ việc theo quy định.

Nguồn: ĐTHĐT.
