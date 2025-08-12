Hà Nội

Xã hội

Bắt 2 đối tượng dàn cảnh hỏi mua điện thoại rồi cướp giật

Một đối tượng đến hỏi mua điện thoại di động, nhân lúc chủ cửa hàng sơ suất, đã cầm điện thoại bỏ chạy ra xe mô tô đợi sẵn rồi tẩu thoát…

Gia Đạt

Ngày 12/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, truy xét, Công an phường Vỵ Khê vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, bắt giữ Võ Trần Thanh Tùng, sinh năm 2006; Võ Trần Tùng Dương, sinh năm 2008, cùng có hộ khẩu thường trú tại phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi; hiện trú tại ngõ 185 đường Trần Quang Khải, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”…

capture-4894.png
Các đối tượng Võ Trần Thanh Tùng, Võ Trần Tùng Dương tại Công an phường Vỵ Khê.

Trước đó, khoảng 12h ngày 10/8/2025, Công an phường Vỵ Khê nhận được tin báo của một chủ cửa hàng mua, bán điện thoại di động trên địa bàn về việc có nam thanh niên đến hỏi mua điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax, nhân lúc chủ cửa hàng sơ suất, đã cầm điện thoại bỏ chạy ra xe mô tô đợi sẵn rồi 2 đối tượng phóng xe tẩu thoát…

Hiện Công an phường Vỵ Khê và Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã thu hồi được tang vật là chiếc điện thoại di động, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật...

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
