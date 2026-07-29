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Kinh doanh - Địa ốc

Nhờ "cú hích" từ World Cup, Coca-Cola nâng dự báo doanh thu năm 2026

Kết quả kinh doanh quý II vượt kỳ vọng nhờ đòn bẩy World Cup đã giúp Coca-Cola tự tin nâng mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cho cả năm 2026.

Bảo Châu

Tập đoàn nước giải khát Coca-Cola vừa chính thức nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh quý II vượt xa kỳ vọng của giới phân tích. Động lực lớn cho đà tăng trưởng này đến từ sức tiêu thụ kiên cường của các dòng nước ngọt cốt lõi, cùng sự bứt phá ấn tượng của mảng nước uống thể thao nhờ các khoảng thời gian nghỉ tiếp nước (hydration break) tại giải vô địch bóng đá thế giới World Cup.

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Coca-Cola tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nhà tài trợ lâu đời và nổi bật nhất của FIFA World Cup. (Ảnh: Coca-Cola)

Mặc dù việc tạm dừng trận đấu để cầu thủ tiếp nước từng nhận về không ít phàn nàn từ người hâm mộ vì làm gián đoạn nhịp độ chơi bóng, sự thay đổi này lại mang đến cơ hội vàng cho các nhà tài trợ lớn. Việc chia mỗi trận đấu thành bốn hiệp nhỏ đã tạo thêm các khung giờ vàng quảng cáo đắt giá cho các thương hiệu cũng như các đơn vị phát sóng.

Giám đốc Tài chính (CFO) của Coca-Cola, ông John Murphy, cho biết tập đoàn rất hài lòng với hiệu quả thương mại mà các quãng nghỉ này mang lại, đặc biệt là đòn bẩy doanh số mạnh mẽ cho thương hiệu nước uống thể thao Powerade.

Nhờ đà tăng trưởng từ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh cùng sức mua ổn định ở dòng sản phẩm không đường, doanh thu so sánh trong quý II của Coca-Cola đã tăng khoảng 6%, đạt 13,37 tỷ USD và vượt qua mức dự báo 13,16 tỷ USD từ dữ liệu tổng hợp của LSEG.

Tín hiệu tích cực này ngay lập tức kích hoạt làn sóng mua vào trên thị trường chứng khoán, đẩy giá cổ phiếu Coca-Cola có thời điểm tăng tới 7% lên mức cao kỷ lục 90,13 USD/cổ phiếu, đánh dấu ngày giao dịch thành công nhất của tập đoàn kể từ tháng 6 năm 2009.

Bên cạnh những điểm sáng về doanh số, Coca-Cola cũng đang phải đối mặt với áp lực chi phí đầu vào gia tăng, đặc biệt là giá nhôm và nhựa PET. Ban lãnh đạo tập đoàn cho biết chi phí nguyên vật liệu thực tế đã tăng cao hơn dự kiến do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Iran làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

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Coca-Cola cũng đang phải đối mặt với áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng cao. (Ảnh: Bea Perez)

Để chủ động ứng phó, Coca-Cola đã sớm chốt hợp đồng mua nguyên liệu với giá ưu đãi từ trước khi biến động xảy ra, đồng thời áp dụng linh hoạt các chiến lược như điều chỉnh giá bán, thu nhỏ dung tích bao bì và đầu tư mở rộng sang dòng trà uống liền cũng như các sản phẩm sữa thuộc thương hiệu fairlife.

Nhờ các giải pháp quản trị chi phí hiệu quả, biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh của tập đoàn trong quý II vẫn tăng lên mức 35,6%, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 97 cent, cao hơn 5 cent so với dự báo của thị trường. Trên cơ sở đó, Coca-Cola nâng mục tiêu tăng trưởng doanh thu hữu cơ cho cả năm 2026 lên mức khoảng 5%, đồng thời nâng kỳ vọng tăng trưởng EPS điều chỉnh lên khoảng 9% đến 10%. Dù vậy, tập đoàn vẫn ghi nhận một điểm nghẽn nhỏ tại thị trường Ấn Độ, nơi tình trạng thiếu hụt vỏ lon nhôm cục bộ đã khiến hãng bị sụt giảm một phần thị phần trong quý vừa qua.

Mời quý độc giả xem video: Nhiều người trẻ mắc bệnh về thận do lạm dụng đồ uống có màu/ Nguồn: VTV24
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