Tích trữ đồ ăn, vợ streamer giàu nhất Việt Nam "khẩu chiến" với netizen

Là một trong những gái xinh nổi tiếng trên mạng, hot girl Xoài Non thường xuyên vướng phải những thị phi từ trên trời rơi xuống. Không ít lần cô nàng bị netizen ném đá vì việc cách nói chuyện với những người lớn tuổi như MisThy hay đáp trả cư dân mạng bằng giọng cộc lốc, khó chịu. Mới đây, vợ streamer giàu nhất Việt Nam lại vướng vào ồn ào mới chỉ vì chiếc tủ chứa đầy ắp đồ ăn của mình. Chuyện là gần đây, Xoài Non có khoe nhẹ rất nhiều thực phẩm của mình trong mùa dịch lên MXH theo yêu cầu của netizen trong Q&A. Đống đồ của Xoài Non lại khiến không ít netizen lên án. Đa phần đều cho rằng Xoài Non làm thế là không đúng, trong khi người khác không có mà mua thì gái xinh lại đi tích trữ nhiều đến mức 1 tủ không đựng hết phải cất sang tủ khác. Trước những ý kiến trái chiều, Xoài Non lập tức đáp trả, cho rằng netizen đang làm quá. Bởi đồ của Xoài Non toàn là những thứ đã được mua từ lúc trước dịch và do bố mẹ gửi lên chứ chẳng tham lam gì. Chưa kể, Xoài Non còn lên tiếng vô cùng gắt: "Thay vì chửi bới người này người kia thì học cách order thực phẩm online về đi chứ trách móc gì. Ai cũng lo dịch bệnh trở nặng lỡ không ra ngoài mua được thì người ta có trữ cũng có gì sai... Ủa bộ tôi không tốn tiền mua với giá bây giờ hả? Tôi mua cái gì cũng với giá gấp đôi hết, tôi chấp nhận mà... Em cũng xót tiền nhưng sức khỏe quan trọng nên em ok hết." Xoài Non cho biết thêm. Chưa hết, Xoài Non còn đánh tiếng cho những ai thắc mắc về những gói snack chất đống của mình của mình: "Bánh snack ai ăn thì bây giờ tôi xã. Chắc mấy má không biết con mới 18 tuổi thích ăn snack xem phim nên mới trữ là đáng bị chửi và là tham ôm hết của người khác à." Sau cùng, Xoài Non chia sẻ giờ siêu thị đang bán đầy ra, ai không muốn mua thì cứ qua cô nàng cho đem về, chứ lỡ mua nhiều cũng bị lên án. Xoài Non cho rằng bản thân mình cũng đã tốn công tốn sức để mua được đồ đem về còn netizen lại không chịu đi mua mà đòi có thì chẳng đâu ra cả. Mời độc giả xem video: Xoài Non dự định sẽ GHÉP TRỨNG nếu không đẻ tự nhiên được trong năm - Nguồn: YAN News

