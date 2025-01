"Cha đỡ đầu” trí tuệ nhân tạo tiên tri AI làm điều khủng khiếp này...

Geoffrey Hinton, nhà khoa học được mệnh danh là "cha đỡ đầu" của trí tuệ nhân tạo, cảnh báo có 10-20% khả năng AI gây tuyệt chủng loài người trong vòng 30 năm tới. (Ảnh: ABC) Ông cho rằng tốc độ phát triển của AI đang vượt xa dự đoán ban đầu và tạo ra những rủi ro khó kiểm soát.(Ảnh: Sky News) Hinton ví con người như những đứa trẻ ba tuổi khi so sánh với trí thông minh siêu việt của AI.(Ảnh: LinkedIn) Năm 2023, ông đã rời Google để công khai hơn về rủi ro của AI, đặc biệt là nguy cơ bị lạm dụng bởi các "kẻ xấu".(Ảnh: The Indian Express) Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy định chính phủ nhằm kiểm soát sự phát triển AI và giảm sự phụ thuộc vào động cơ lợi nhuận của doanh nghiệp.(Ảnh: Artificial Intelligence in Plain English) Hinton bày tỏ lo ngại rằng các công ty lớn không đủ cam kết để phát triển AI một cách an toàn.(Ảnh: MIT Technology Review) Trong khi đó, Yann LeCun, một nhà khoa học AI khác, cho rằng AI có tiềm năng cứu nhân loại thay vì đe dọa sự tồn vong.(Ảnh: MIT Technology Review) Những ý kiến trái chiều này thể hiện mối lo ngại và kỳ vọng đối lập về vai trò của AI trong tương lai của loài người.(Ảnh: Towards Data Science) Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk tung ảnh ôm hôn “vợ robot”: Giật mình trí tuệ nhân tạo.

