Bị "đào" ảnh thời cấp 2, hot girl Xoài Non được fan khen nức nở

Hot girl Xoài Non được biết đến là một nhân vật nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp pha nét lai Tây cuốn hút. Khi sánh duyên với streamer giàu có Xemesis, tên tuổi của Xoài Non càng được biết đến nhiều hơn. Sở hữu một gương mặt đẹp, "vợ streamer giàu nhất Việt Nam" khiến ai nấy đều phải ghen tị mỗi khi ngước nhìn. Mới đây, gái xinh 2K này bất ngờ "đào" lại bức ảnh hồi còn đi học rồi chia sẻ lên MXH, hình ảnh đã khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng. Theo chia sẻ, khoảnh khắc đó Xoài Non mới chỉ 14 tuổi, đang học cấp 2 thế nhưng cô nàng đã thể hiện được rõ được sự rạng ngời và vẻ xinh đẹp của những nữ sinh thời bấy giờ. Thời còn đi học cô nàng đã có được nét đẹp lai Tây khiến nhiều người phải ghen tị. Nhiều mỹ từ của cư dân mạng dành tặng đến Xoài Non như ví có gương mặt "xinh như búp bê", "xinh cực đỉnh"...sau khi chứng kiến nhan sắc năm 14 tuổi của cô. Qua khoảnh khắc đó dường như đã dập tan mọi lời đồn đoán cho rằng Xoài Non có "dao kéo" tác động. Cô nàng hiện đang sở hữu một tài khoản instagram với hơn 1,4 triệu người theo dõi và một tài khoản facebook cá nhân với hơn 600.000 ngàn người theo dõi. Một con số cực kỳ ấn tượng với một cô gái chỉ mới 19 tuổi. Sau khi về chung nhà với streamer đại gia Xemesis, Xoài Non còn lấn sân sang làm Youtube. Cô sở hữu nét đẹp trong sáng, sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng. Xoài Non từng xuất hiện trong một số MV ca nhạc, phim sitcom đồng thời hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh. Không chỉ gây ấn tượng bởi khuôn mặt xinh đẹp, thân hình tuyệt đẹp mà Xoài Non còn được cộng đồng đánh cao về sự tự tin cũng như gu thời trang sành điệu. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Xoài Non dự định sẽ GHÉP TRỨNG nếu không đẻ tự nhiên được trong năm - Nguồn: YAN News

