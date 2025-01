Giật mình 15 sự thật về đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng

1. Quy mô khổng lồ: Đội quân đất nung bao gồm hơn 8.000 bức tượng binh lính, ngựa, xe ngựa và các quan chức, tất cả đều có kích thước bằng người thật. Ảnh: Pinterest. 2. Phát hiện tình cờ: Đội quân đất nung được phát hiện vào năm 1974 bởi một nhóm nông dân ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, khi họ đào giếng. Ảnh: Pinterest. 3. Bảo vệ lăng mộ: Đội quân đất nung được chôn cùng với Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa, để bảo vệ ông ở thế giới bên kia. Ảnh: Pinterest. 4. Tạo hình không rập khuôn: Không có hai bức tượng nào giống hệt nhau. Các chi tiết như khuôn mặt, kiểu tóc, trang phục và vũ khí được tạo ra để phản ánh đặc điểm cá nhân của từng binh sĩ. Ảnh: Pinterest. 5. Sử dụng kỹ thuật tiên tiến: Các bức tượng được làm bằng đất sét và nung ở nhiệt độ cao để tăng độ bền, một kỹ thuật rất tiên tiến vào thời kỳ đó. Ảnh: Pinterest. 6. Chi tiết tỉ mỉ: Các bức tượng không chỉ mô phỏng khuôn mặt mà còn có những chi tiết như móng tay, vân tay và hoa văn trên trang phục. Ảnh: Pinterest. 7. Kích thước khác nhau: Các bức tượng có chiều cao khác nhau, thường dao động từ 1,8 m đến 2 m, tùy thuộc vào vai trò của họ trong quân đội. Ảnh: Pinterest. 8. Màu sắc sống động (nhưng đã phai màu): Ban đầu, các bức tượng được sơn màu rực rỡ, nhưng hầu hết đã phai mờ do sự tiếp xúc với không khí sau khi được khai quật. Ảnh: Pinterest. 9. Có nhiều binh chủng khác nhau: Đội quân bao gồm lính bộ binh, kỵ binh, cung thủ, chiến xa và cả các sĩ quan. Ảnh: Pinterest. 10. Chưa khai quật hết: Mới chỉ một phần nhỏ của lăng mộ được khai quật. Phần lăng chính của Tần Thủy Hoàng vẫn chưa được mở ra do lo ngại về công nghệ bảo tồn. Ảnh: Pinterest. 11. Vũ khí thật: Nhiều tượng lính cầm vũ khí thật, bao gồm kiếm, cung và giáo. Một số vũ khí được phát hiện vẫn còn sắc bén nhờ kỹ thuật rèn và mạ tiên tiến. Ảnh: Pinterest. 12. Một phần của dự án khổng lồ: Lăng mộ Tần Thủy Hoàng và đội quân đất nung được xây dựng trong suốt hơn 40 năm, với sự tham gia của khoảng 700.000 người. Ảnh: Pinterest. 13. Bí ẩn về cái chết của người xây dựng: Nhiều người tin rằng các thợ thủ công tham gia xây dựng lăng mộ và tạo tác đội quân đất nung đã bị giết để giữ bí mật về nơi an nghỉ của Tần Thủy Hoàng. Ảnh: Pinterest. 14. Được UNESCO công nhận: Năm 1987, lăng mộ và đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh: Pinterest. 15. Thu hút du khách toàn cầu: Nơi đội quân đất nung được phát hiện là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Trung Quốc, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Ảnh: Pinterest.

1. Quy mô khổng lồ: Đội quân đất nung bao gồm hơn 8.000 bức tượng binh lính, ngựa, xe ngựa và các quan chức, tất cả đều có kích thước bằng người thật. Ảnh: Pinterest. 2. Phát hiện tình cờ: Đội quân đất nung được phát hiện vào năm 1974 bởi một nhóm nông dân ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, khi họ đào giếng. Ảnh: Pinterest. 3. Bảo vệ lăng mộ: Đội quân đất nung được chôn cùng với Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa, để bảo vệ ông ở thế giới bên kia. Ảnh: Pinterest. 4. Tạo hình không rập khuôn: Không có hai bức tượng nào giống hệt nhau. Các chi tiết như khuôn mặt, kiểu tóc, trang phục và vũ khí được tạo ra để phản ánh đặc điểm cá nhân của từng binh sĩ. Ảnh: Pinterest. 5. Sử dụng kỹ thuật tiên tiến: Các bức tượng được làm bằng đất sét và nung ở nhiệt độ cao để tăng độ bền, một kỹ thuật rất tiên tiến vào thời kỳ đó. Ảnh: Pinterest. 6. Chi tiết tỉ mỉ: Các bức tượng không chỉ mô phỏng khuôn mặt mà còn có những chi tiết như móng tay, vân tay và hoa văn trên trang phục. Ảnh: Pinterest. 7. Kích thước khác nhau: Các bức tượng có chiều cao khác nhau, thường dao động từ 1,8 m đến 2 m, tùy thuộc vào vai trò của họ trong quân đội. Ảnh: Pinterest. 8. Màu sắc sống động (nhưng đã phai màu): Ban đầu, các bức tượng được sơn màu rực rỡ, nhưng hầu hết đã phai mờ do sự tiếp xúc với không khí sau khi được khai quật. Ảnh: Pinterest. 9. Có nhiều binh chủng khác nhau: Đội quân bao gồm lính bộ binh, kỵ binh, cung thủ, chiến xa và cả các sĩ quan. Ảnh: Pinterest. 10. Chưa khai quật hết: Mới chỉ một phần nhỏ của lăng mộ được khai quật. Phần lăng chính của Tần Thủy Hoàng vẫn chưa được mở ra do lo ngại về công nghệ bảo tồn. Ảnh: Pinterest. 11. Vũ khí thật: Nhiều tượng lính cầm vũ khí thật, bao gồm kiếm, cung và giáo. Một số vũ khí được phát hiện vẫn còn sắc bén nhờ kỹ thuật rèn và mạ tiên tiến. Ảnh: Pinterest. 12. Một phần của dự án khổng lồ: Lăng mộ Tần Thủy Hoàng và đội quân đất nung được xây dựng trong suốt hơn 40 năm, với sự tham gia của khoảng 700.000 người. Ảnh: Pinterest. 13. Bí ẩn về cái chết của người xây dựng: Nhiều người tin rằng các thợ thủ công tham gia xây dựng lăng mộ và tạo tác đội quân đất nung đã bị giết để giữ bí mật về nơi an nghỉ của Tần Thủy Hoàng. Ảnh: Pinterest. 14. Được UNESCO công nhận: Năm 1987, lăng mộ và đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh: Pinterest. 15. Thu hút du khách toàn cầu: Nơi đội quân đất nung được phát hiện là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Trung Quốc, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Ảnh: Pinterest.